Экс-гендиректор Луганской ОГТРК объявлен в розыск

Прокуратура Луганской области изменила подозрение бывшему генеральному директору Луганской областной государственной телерадиокомпании (ОГТРК), а ныне работающему в так называемой «администрации» террористической «ЛНР» Родиону Мирошнику, сообщает LIGA.net.

По данным следствия, в 2014 году он дал согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого «помощника по внутренней политике и связям с общественностью».

В связи с этим прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 «(Умышленные действия, направленные на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти»), ч. 2 ст. 110 («Умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины»), ч. 1 ст. 258-3 («Участие в деятельности террористической организации») Уголовного кодекса.

Сейчас, уточняют в пресс-службе Генпрокуратуры, Мирошник обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности «ЛНР»."Поскольку указанный гражданин скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск и на основании постановления суда начато специальное досудебное расследование", – отметили в пресс-службе.

Как известно, до того как Родион возглавил Луганскую ОГТРК, он работал пресс-секретарем Александра Ефремова, когда тот был губернатором Луганской области до 2005 года, а во время президентских выборов 2004 года исполнял обязанности пресс-секретаря Виктора Януковича, когда он был кандидатом в президенты.