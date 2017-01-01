ТЕЛЕКРИТИКА

Екатерина Сергацкова и Марьяна Мортинич стали финалистками премии Томсона

Общество

Украинские журналистки Екатерина Сергацкова и Марьяна Мортинич попала в тройку финалистов международной медиапремии Томсона (Thomson Foundation Young Journalist Award), сообщается на сайта Thomson Foundation.

Кроме них, в финал вышла и журналистка из Пакистана Махама Джавая. Победителя премии объявят 20 ноября в Лондоне.

В этом году финалистов выбрали из 12 претендентов.Каждый участник должен был представить три работы, опубликованные в течение последнего года. При этом их формат мог быть разным – печатный, аудио, видео, мультимедиа или комбинация из всех четырех.

"Жюри заметило мои тексты про семью сирийского беженца Монтасира Альбольболяи серию про игиловцев, которые после Сирии оказались в Украине.Находиться в этом списке – уже большая честь", – отметила Екатерина Сергацкова.

Напомним, Thomson Foundation основан в 1963 году и стал первым благотворительным фондом для журналистов в развивающихся странах. Премия Thomson Foundation Young Journalist Award вручается ежегодно.

Фото: Facebook-страница VCRC

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