EgyptAir опубликовала фейковое интервью с Дрю Бэрримор и отказывается сознаваться

Оказавшись на борту самолета компании EgyptAir, политолог Адам Бэйрон решил полистать глянцевый журнал из разряда тех, что всегда сопровождают вас в полете вместе с инструкцией по выживанию и бумажным пакетом. На его страницах мужчина встретил резко поглупевшую Дрю Бэрримор.
«В интервью [с актрисой] полно грамматических ошибок и опечаток и оно, мягко говоря, озадачивает, – пишет Paper. – Оно похоже на разговор инопланетян, пытающихся выдать себя за людей, и обсуждается там исключительно роль Бэрримор как матери – к тому же в самых сексистких терминах». При этом автор текста добавляет многое от себя, поясняя, что актриса «еще не преуспела ни в одних отношениях», потому что «у нее отсутствовала мужская ролевая модель после развода родителей». Журналистка также спрашивает у собеседницы, как той удалось сбросить вес.
Изъясняясь на странном английском, «Бэрримор» хвалится, что хотя возраст ее дочерей «не превышает пяти лет, они знают имя президента США, имена президентов и королей некоторых больших стран и имена многих значимых фигур на политической сцене». Последнее звучит так глупо, что Бэйрон выложил интервью у себя в Twitter, назвав его «сюрреалистическим».
Представители настоящей Дрю Бэрримор заверили корреспондентов, что никакого подобного интервью актриса не давала. Но EgyptAir настаивает на том, что оно реально: в компании подчеркивают, что автор текста Аида Такла – бывшая глава Голливудской ассоциации иностранной прессы и вообще надежная сотрудница. Сама она опубликовала в Twitter не менее сюрреалистическую апологию, в которой на ломаном английском сообщает, что Дрю Бэрримор выросла у нее на глазах. Журналисты заподозрили, что аккаунт Аиды – тоже фейковый, но чем закончится эта странная история, пока не понятно.
Напомним, «1+1 медиа» призвала к ответу народного депутата Олега Барну за его нецензурное обращение к журналисту компании.