EgyptAir опубликовала фейковое интервью с Дрю Бэрримор и отказывается сознаваться

«В интервью [с актрисой] полно грамматических ошибок и опечаток и оно, мягко говоря, озадачивает, – пишет Paper. – Оно похоже на разговор инопланетян, пытающихся выдать себя за людей, и обсуждается там исключительно роль Бэрримор как матери – к тому же в самых сексистких терминах». При этом автор текста добавляет многое от себя, поясняя, что актриса «еще не преуспела ни в одних отношениях», потому что «у нее отсутствовала мужская ролевая модель после развода родителей». Журналистка также спрашивает у собеседницы, как той удалось сбросить вес.

Изъясняясь на странном английском, «Бэрримор» хвалится, что хотя возраст ее дочерей «не превышает пяти лет, они знают имя президента США, имена президентов и королей некоторых больших стран и имена многих значимых фигур на политической сцене». Последнее звучит так глупо, что Бэйрон выложил интервью у себя в Twitter, назвав его «сюрреалистическим».