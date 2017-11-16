Джимми Киммел – президент США, а фейки убили Facebook: будущее глазами Bloomberg

В рамках первого сценария Трамп выигрывает выборы в 2020 году из-за раскола в Демократической партии. Он отменяет систему медицинского страхования Obamacare, но на замену ей ничего не приходит. Хаос в системе здравоохранения совпадает с падением фондового рынка. Однако в 2024 году выборы выигрывает американский телеведущий, комик Джимми Киммел (ведущий церемонии вручения «Оскара» в 2017 и 2018 гг.), популярность которому приносят обещания создать национальную систему медстрахования.

Согласно второму сценарию – «Фейковые новости убивают Facebook», правительства начинают создавать свои «фабрики троллей» и используют их как информационное оружие. В результате, к 2025 году уже никто не понимает, что какие сообщения правда, а какие ложь. Администрация Джимми Киммела принимает решение начать процессы против крупнейших IТ-компаний, в результате чего Google, Twitter и Facebook перестают существовать в их нынешнем виде.

Что касается биткоина, то, по сценарию Bloomberg, в 2018 году его стоимость достигнет $40 тыс., а к 2028-му – $1 млн. Рост осуществляется за счет опасений относительно безопасности финансовой системы после громких хакерских атак. В 2021 году Венесуэла, Греция и несколько стран Африки принимают биткоин как официальное средство расчетов.