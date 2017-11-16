Джимми Киммел – президент США, а фейки убили Facebook: будущее глазами Bloomberg

Агентство Bloomberg составило список худших макросценариев мирового развития событий на последующее десятилетие.
Всего – их восемь: «Трамп выигрывает второй президентский срок», «Фейковые новости убивают Facebook», «Биткоины заменяют банки», «Северная Корея атакует», «Джереми Корбин делает социализм снова великим» (Джереми Корбин – британский политик, лидер Лейбористской партии и оппозиции с 2015 года), «Война поколений разрушает Европу», «Китай начинает торговую войну» и «Электромобили заканчивают нефтяную эру».
В рамках первого сценария Трамп выигрывает выборы в 2020 году из-за раскола в Демократической партии. Он отменяет систему медицинского страхования Obamacare, но на замену ей ничего не приходит. Хаос в системе здравоохранения совпадает с падением фондового рынка. Однако в 2024 году выборы выигрывает американский телеведущий, комик Джимми Киммел (ведущий церемонии вручения «Оскара» в 2017 и 2018 гг.), популярность которому приносят обещания создать национальную систему медстрахования.
Согласно второму сценарию – «Фейковые новости убивают Facebook», правительства начинают создавать свои «фабрики троллей» и используют их как информационное оружие. В результате, к 2025 году уже никто не понимает, что какие сообщения правда, а какие ложь. Администрация Джимми Киммела принимает решение начать процессы против крупнейших IТ-компаний, в результате чего Google, Twitter и Facebook перестают существовать в их нынешнем виде.
Что касается биткоина, то, по сценарию Bloomberg, в 2018 году его стоимость достигнет $40 тыс., а к 2028-му – $1 млн. Рост осуществляется за счет опасений относительно безопасности финансовой системы после громких хакерских атак. В 2021 году Венесуэла, Греция и несколько стран Африки принимают биткоин как официальное средство расчетов.
В сценарии об электромобили в следующем году происходит технологический прорыв в производстве батарей, что приводит к массовому выпуску дешевых электрокаров. Через несколько лет цены на нефть существенно падают. В 2024 году президент России Владимир Путин уходит в отставку, а страной правит правительство под руководством нынешнего главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. К 2028 году цены на нефть падают до $10.
А, например, по сценарию о войне поколений в Европе, европейские пенсионеры становятся политической силой, с которой стоит считаться. Бельгия распадается на три части, а Шотландия и Каталония провозглашают независимость.
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