Британский повар Джейми Оливер призывает запретить продажу энергетических напитков

Английский повар и телеведущий Джейми Оливер при поддержке независимых исследовательских организаций призывает запретить продажу энергетических напитков лицам младше 16 лет. По словам известного кулинара, энергетики могут стать первым шагом к развитию тяжелой формы наркотической зависимости.

По данным европейских исследователей, две трети всех подростков, возраст которых в отдельных случаях не достигает и 10 лет, ежедневно употребляют энергетические напитки. Многие энергетики популярных брендов содержат 160 мг кофеина на 500 мл, а 10-летний ребенок не должен потреблять более 99 мг в день. Об огромном количестве сахара (16 чайных ложек) в одной порции напитка нечего и говорить. После выпитой банки энергетика у подростков происходили сбои в работе сердца, а через 35 минут после употребления энергетиков даже у 80% здоровых людей повышалось артериальное давление.

Дети в возрасте от 9 до 14 лет, пробовавшие энергетики под наблюдением родителей, демонстрировали схожие с алкогольным и наркотическим опьянением внешние проявления – бессвязная речь, отсутствие внимания, гиперактивность и частичное нарушение работы вестибулярного аппарата.

Но в то время как некоторые родители не обращают внимания на пристрастие к энергетикам своих детей, поскольку подростки покупают напитки по дороге в школу или из нее, похоже, что другие целенаправленно кладут вредные напитки в детские ланчбоксы.

На баночках энергетических напитков обычно появляется сообщение «Не рекомендуется для детей», но Джейми утверждает, что яркие цвета и изображения на банках – специальный маркетинговый ход, предназначенный специально для ребенка.

42-летний Оливер вот уже 20 лет своей жизни посвящает борьбе за улучшение привычек питания британцев, особое внимание уделяя детям. Старания повара не проходят даром, и некоторые торговые сети уже запретили продажу вредных энергетических напитков подросткам у себя в магазинах.

Фото: Daily Mirror