«Джедаи» канала 2+2 выпустили социальный ролик

Согласно статистике, ДТП является одной из главных причин смерти в мире. В Украине ежегодно в результате ДТП погибает около трех тысяч человек, а травмы получает почти 35 тысяч граждан.

В видео ведущая проекта Екатерина Нестеренко и корреспонденты «Джедаи» призывают использовать ремни безопасности во время путешествий на автомобиле, что значительно снижает риск летальных исходов при ДТП.