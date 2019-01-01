«Джедаи» канала 2+2 выпустили социальный ролик

Ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который во всем мире отмечают в третье воскресенье ноября, программа «Джедаи» канала 2+2 выпустила социальный ролик.
Согласно статистике, ДТП является одной из главных причин смерти в мире. В Украине ежегодно в результате ДТП погибает около трех тысяч человек, а травмы получает почти 35 тысяч граждан.
В видео ведущая проекта Екатерина Нестеренко и корреспонденты «Джедаи» призывают использовать ремни безопасности во время путешествий на автомобиле, что значительно снижает риск летальных исходов при ДТП.
«Проект «Джедаи» имеет не только информационное задачи, а также действует в социальном поле, чтобы улучшить ситуацию на украинских дорогах. Почти ежедневно в программе «Джедаи» нам приходится сообщать о страшных ДТП, в которых погибли люди. Большинство из жертв не использовали ремни безопасности, хотя они могли бы спасти их жизни. Согласно статистике, только 23% украинских водителей пристегиваются во время дорожного движения. Надеемся, что ролик, снятый нашей командой, поможет исправить эту неутешительную тенденцию и поспособствует снижению смертности при ДТП. Ведь жизнь - это самая большая ценность, а такой простой и обычный для всего прогрессивного мира шаг может уберечь нас и наших близких от трагедии», - комментирует ведущая «Джедаи» Екатерина Нестеренко.