Две жизни Владимира Манько: почему Администрация президента угрожает журналисту расправой

Такие предположения возникают потому, что ни комментариев, ни большого количества просмотров такой, на первый взгляд, резонансный материал не набрал. Хотя, надо отметить, что, несмотря на то что этот блог Манько ведет с 2013 года, практически любой пост собирал в нем не больше 10 комментариев и до 200 просмотров.

После того как Владимир Манько заявил о выходе из игры с АП, журналист уже сутки не проявляет активности в социальных сетях, что вызвало определенные волнения в медиакругах. Ведь до этого он писал посты в Facebook практически ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки.

Где сейчас Владимир Манько? Ответа на этот вопрос у украинских журналистов пока нет. Напомним, до ситуации с Администрацией президента Владимир Манько позиционировал себя как политический эксперт и журналист. Его не раз приглашали на эфиры на телеканал «112 Украина», Манько также вел свой блог на «Украинской правде», где критиковал неолиберальную политику властей, сотрудничество с МВФ и создание ГБР – органа по сути повторяющего ФСБ России.