Две жизни Владимира Манько: почему Администрация президента угрожает журналисту расправой

Не так давно политический обозреватель и журналист Владимир Манько заявил у себя на странице в Facebook об угрозах, которые стали поступать в его адрес от Администрации президента. Причиной недовольства АП журналист считает скриншоты из переписок, которые он выложил ранее у себя на странице в социальной сети, и которые явно подтверждают работу Администрации по отбеливанию имиджа президента Футбольной федерации Андрея Павелко. АП в свою очередь заявляет, что страницу журналиста взломали, а скриншоты – не что иное, как фейк.
В конце весны личность Андрея Павелко достаточно активно обсуждалась в СМИ. В первую очередь потому, что президента Федерации футбола Украины (ФФУ), а по совместительству председателя бюджетного комитета ВРУ, заподозрили в незаконном присвоении 160 млн гривен из госбюджета. Скандал тогда прозвали «футбольной травой от Павелко» и на время личность президента ФФУ исчезла с газетных полос.
О личности Павелко заговорили лишь в конце лета. Так, петиция ОО «Ініціативи майбутнього» с требованием расследовать вероятную кражу государственных средств президентом ФФУ набрала нужное количество голосов. Но вот делом Павелко в Администрации президента заниматься никто не спешил. Сначала по причине того, что петицию якобы рассылали фанатам футбольного клуба «Динамо», заставляя подписывать ее принудительно, а вскоре АП заявила, что на самом деле петиция нарушает закон «Об обращении граждан» и тем самым посягает на честь и достоинство Андрея Павелко.
При чем тут Владимир Манько? В ходе скандала вокруг петиции журналист опубликовал у себя на странице в Facebook скриншоты переписки с завотделом Главного департамента информполитики Администрации президента Владимиром Горковенко. При этом не скрывая признался, что имел с чиновником «коммерческие отношения» и с интересом изучал эксклюзивные предложения по статьям от АП.
Журналист также утверждает, что именно Горковенко в Администрации руководит процедурой отбеливания имиджа Павелко из ФФУ. А деньги за материалы, написанные по заказу АП, Манько получал от экс-нардепа от ВО «Батьківщина», ныне сотрудничающего с Администрацией Виктора Уколова.
Вскоре после публикации скриншотов журналист Владимир Манько заявил, что получил угрозы и претензии от Владимира Горковенко, а сам разговор происходил на повышенных тонах.
После того как Манько якобы отказался опровергать подлинность переписок, на ресурсе «Кореспондент.net» появилась статья под его именем «Обережно – фейк! Стаття – заява», но, вероятно, что это сделали за него представители власти.
Такие предположения возникают потому, что ни комментариев, ни большого количества просмотров такой, на первый взгляд, резонансный материал не набрал. Хотя, надо отметить, что, несмотря на то что этот блог Манько ведет с 2013 года, практически любой пост собирал в нем не больше 10 комментариев и до 200 просмотров.
После того как Владимир Манько заявил о выходе из игры с АП, журналист уже сутки не проявляет активности в социальных сетях, что вызвало определенные волнения в медиакругах. Ведь до этого он писал посты в Facebook практически ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки.
Где сейчас Владимир Манько? Ответа на этот вопрос у украинских журналистов пока нет. Напомним, до ситуации с Администрацией президента Владимир Манько позиционировал себя как политический эксперт и журналист. Его не раз приглашали на эфиры на телеканал «112 Украина», Манько также вел свой блог на «Украинской правде», где критиковал неолиберальную политику властей, сотрудничество с МВФ и создание ГБР – органа по сути повторяющего ФСБ России.