ДТП, в котором погиб журналист Карагяур и 4 политолога, – умышленное убийство: следствие

Следствие считает ДТП, в котором погибли журналист Владимир Карагяур и политологи Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров и Сергей Попов, умышленным убийством. Как сообщает канал «Прямой», это следует из постановления Печерского райсуда Киева от 2 ноября.

Досудебное расследование установило, что водитель грузового автомобиля DAF умышленно допустил столкновение с автомобилем, в котором находились погибшие.

Также следствие говорит о наличии еще одного подозреваемого в причастности к ДТП, в связи с чем запросило у суда доступ к его мобильным телефонам и информации мобильного оператора. Ходатайство следователя прокуратуры суд удовлетворил.

Напомним, в начале сентября на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Ровенской области произошло ДТП. Маслак, Куренной, Никаноров и Карагяур погибли на месте, а Попов был госпитализирован и позже в больнице скончался от полученных травм.

Фото: dsns.gov.ua