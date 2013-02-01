Должен ли журналист согласовывать интервью

Наверное, каждый журналист иногда сталкивается с проблемой согласования интервью. Когда во время разговора с героем публикации понимаешь, что это будет «бомба», но после согласования тебе присылают совсем другой текст. А без согласия интервьюируемого выдать материал нельзя – и приходится либо соглашаться с правками, либо отменять публикацию.

Дело в том, что согласно ч. 3 ст. 13 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», соавторами интервью являются лицо, давшее интервью, и лицо, его взявшее. Таким образом, журналист и респондент одновременно обладают авторскими правами на один и тот же материал. На практике же это означает, что без согласования с респондентом журналист не может обнародовать текст интервью. Народный депутат Сергей Лещенко зарегистрировал законопроект, который отменяет эту норму. Однако, как он сообщил «Телекритике», проект прошел все комитеты, но не назначен даже на первое чтение. На данный момент перспективы его принятия призрачные.

«Телекритика» решила спросить журналистов и редакторов, как они относятся к согласованию интервью, и были ли в их практике случаи, когда после согласования текст не выходил.