Дмитрий Золотухин – о трендах в информационной войне РФ против Украины: «Громадське радіо»

В последнее время в западных изданиях появляется очень много материалов, которые обращают внимание на эту проблематику в целом. Я все это объединяю в категорию «ваши доказательства не являются доказательствами». То есть тенденция такова, что любой факт, который кто-то считает очевидным, может быть очень искаженным и оказаться не доказательством вообще. Им может быть точка зрения, а если это так, то каждый имеет право на точку зрения. Это и есть один из контекстов того мира, в котором мы сейчас живем. Многие эксперты называют его post-truth - мир «пост-правды» или «пост-истины». Правда может быть разной у каждой из сторон, но истина - одна.

Западные медиа привели нас к ситуации, когда Кремль слишком демонизируется и создается впечатление будто там могут все. На самом деле, российская позиция сильная из-за того, что они владеют ресурсом. <...> Не нужно преувеличивать возможности Кремля, они не такие уж и безграничные.

Я бы остановился на двух очень чувствительных направлениях, которые сейчас очень четко отслеживаю. Первое - внесение дестабилизации во внутриукраинскую информационную повестку дня. Это любые возможности донесения информации до украинских потребителей, которые эмоционально разделяют их на два или более лагеря. По поводу любого вопроса.

Во-вторых, <...> доверие ко всем видам медиа абсолютно теряется. На первом плане - получение информации от тех, кого знаешь: знакомых, коллег, друзей. Хочу подчеркнуть, что мы становимся жертвами слухов. Это технология, которая используется спецслужбами. И слухи не требуют контроля за медиа, мы не можем их обнаружить даже в рамках мониторинга. На сегодня информация от человека к человеку, несмотря на весь технологический процесс, выходит на первый план.