Дмитрий Золотухин – о трендах в информационной войне РФ против Украины: «Громадське радіо»

В конце февраля Кабинет министров назначил замминистра информационной политики эксперта по вопросам информационных войн и конкурентной разведки, основателя проекта Razvedka.in.UA Дмитрия Золотухина. До этого он был советником Юрия Стеця и занимался разработкой Доктрины информбезопасности Украины. Одним из первых поручений министра новоназначенному заму стало составление списка сайтов, подлежащих закрытию в связи угрозой информбезопасности.
В интервью «Громадському радіо» Дмитрий Золотухин рассказал о пост-правде и трендах в информационной войне России против нашей страны и о том, как готовится список сайтов, которые будут запрещены.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
Я считаю, что мы должны не только отстаивать свою юридическую позицию, но и демонстрировать в информационном пространстве, как российская сторона манипулирует общепринятыми нормами.
«Доверие ко всем видам медиа теряется»
В последнее время в западных изданиях появляется очень много материалов, которые обращают внимание на эту проблематику в целом. Я все это объединяю в категорию «ваши доказательства не являются доказательствами». То есть тенденция такова, что любой факт, который кто-то считает очевидным, может быть очень искаженным и оказаться не доказательством вообще. Им может быть точка зрения, а если это так, то каждый имеет право на точку зрения. Это и есть один из контекстов того мира, в котором мы сейчас живем. Многие эксперты называют его post-truth - мир «пост-правды» или «пост-истины». Правда может быть разной у каждой из сторон, но истина - одна.
Западные медиа привели нас к ситуации, когда Кремль слишком демонизируется и создается впечатление будто там могут все. На самом деле, российская позиция сильная из-за того, что они владеют ресурсом. <...> Не нужно преувеличивать возможности Кремля, они не такие уж и безграничные.
Я бы остановился на двух очень чувствительных направлениях, которые сейчас очень четко отслеживаю. Первое - внесение дестабилизации во внутриукраинскую информационную повестку дня. Это любые возможности донесения информации до украинских потребителей, которые эмоционально разделяют их на два или более лагеря. По поводу любого вопроса.
Во-вторых, <...> доверие ко всем видам медиа абсолютно теряется. На первом плане - получение информации от тех, кого знаешь: знакомых, коллег, друзей. Хочу подчеркнуть, что мы становимся жертвами слухов. Это технология, которая используется спецслужбами. И слухи не требуют контроля за медиа, мы не можем их обнаружить даже в рамках мониторинга. На сегодня информация от человека к человеку, несмотря на весь технологический процесс, выходит на первый план.
Как только стало известно, что я получил задание составить список сайтов, которые угрожают суверенитету Украины, мне поступило огромное количество сообщений с уже готовыми такими списками.
Практика работы с ресурсами, которые угрожают безопасности Украины, уже есть. Более того, уже происходит блокировка с точки зрения определенных провайдеров. Но это скорее на патриотическом уровне.
Сейчас наша задача - собрать нормы, которые уже прописаны украинским законодательством. Следующее - выделить те сайты, к которым можно применить эти уже существующие законы. Общественность и экспертный совет также предоставят свою оценку.Если инструментов, чтобы выполнять законодательство, будет недостаточно, мы будем обращаться в экспертный совет и совместно с общественными организациями разрабатывать определенный правовой инструмент, который предоставит правоохранительным органам возможность выполнять свои задачи по защите суверенитета и национальной безопасности. Все будет делаться посредством консультаций с общественностью.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте радиостанции.
Главное фото: mip.gov.ua