«Дизель студио» снимает медицинский ситком для «Нового канала»

Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

«Вскоре молодежь получит классный и смешной украинский ситком, похожий на те, которые были в нашей юности. Смешной, добрый, с увлекательным сюжетом, романтичными линиями, дружбой, предательством и даже интимными сценами. Куда без них – ведь каждый, кто хоть раз был студентом, понимает, что значит учиться в универе и жить в общаге. И смех, и слезы, и «факапы» жизни – все будет!» – отметил автор идеи Михаил Шинкаренко.

Идея нового сериала пришла год назад, тогда был написан сценарий первого сезона ситкома на 24 серии по 26 минут – о студентах третьего курса медицинской академии.Сейчас съемочная группа работает над сценами в «Медакадемии» (в том числе на кафедре Национального университета им. Богомольца), до этого снимали эпизоды в общежитии.

«Собрали «консилиум» из талантливых актеров и режиссера, договорились о «диспансеризации» с лучшими вузами, в том числе в Национальном медуниверситете имени Богомольца, и без травм и порезов разбили киношную тарелку! На площадке каждый съемочный день царит атмосфера веселья. Особенно на интимных сценах. Ведь секс по всем медицинским показателям полезен для здоровья. В общем, для тех зрителей, кто прочитал название ситкома как: «MED F**K» тоже будет много интересного», - сообщает пресс-служба «Нового канала».

Эпизоды ситкома будут насыщены не только выдуманными, но и реальными историями из студенческих медицинских будней. Главное в сериале – человеческие взаимоотношения и харизматичные образы.

«В проекте зритель обязательно найдет любимого персонажа. Здесь и отличники, и мажоры, и фитнес-королевы и милые толстушки, и запоминающиеся «преподы». Кастинги шли более пяти месяцев, на роли подавались сотни претендентов со всех театральных вузов и студий Украины! В итоге совместно с «Новым каналом» мы собрали, я считаю, звездную команду! А с такой командой мы вылечим зрителей от любых депрессий», – отмечает продюсер ситкома Алексей Бленарь.

В съемках задействованы как начинающие, так и опытные актеры – Максим Максимюк, Олег Стальчук и другие. От актерской команды «Дизель шоу» в ситкоме примет участие Егор Крутоголов.

«Медфак» выйдет осенью 2019 года на «Новом канале». Авторы считают, что у ситкома «есть все шансы стать «любимчиком» современной молодежи и рекордсменом просмотров как в эфире, так и в интернете».

Напомним, в октябре о планах запустить производство медицинского ситкома заявил генеральный продюсер «НЛО ТВ» Иван Букреев.

Фото - "Новый канал"