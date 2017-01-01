Дисквалификация за подлость: японский спортсмен подсыпал допинг сопернику

Японский гребец-каноист Ясухиро Судзуки был дисквалифицирован на беспрецедентные восемь лет от всех соревнований, сообщает Японское антидопинговое агентство. Спортсмен на протяжении долгого времени подсыпал соперникам запрещенные вещества.
В сентябре 2017 года во время национального чемпионата по гребле 32-летний Судзуки добавил в напиток своего 25-летнего соперника Сэйдзи Комацу анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещенным для спортсменов препаратам. Комацу подал апелляцию, а антидопинговое агентство, проведя расследование, выяснило, что виной всему происки Судзуки. Оба спортсмена являлись главными кандидатами в олимпийскую сборную страны на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Расследование выяснило, что хитрый спортсмен на протяжении восьми лет таким коварным способом устранял потенциальных конкурентов.
Помимо скандала с допингом, японский атлет не раз был замечен за кражей спортивного инвентаря соперников. А несколько лет назад Судзуки украл у товарищей по сборной каноэ.
Фото: «РИА Новости»