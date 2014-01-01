Директор Magamba Network – о СМИ Зимбабве после переворота

Месяц назад полиция арестовала программного директора MAGAMBA TV Марту О'Донован, которая управляет нашими сатирическими проектами. Ее обвинили в том, что она оскорбила президента в Twitter, якобы через соцсети пытаясь осуществить государственный переворот. Марту посадили в тюрьму с усиленным режимом, но мы смогли ее освободить под залог.

После этого полиция провела рейд на наш офис, конфисковала все наши ноутбуки и заявила, что мы пытаемся свергнуть конституционное правительство. Это произошло в тот же день, когда военные осуществили переворот, чтобы свергнуть президента Мугабе и привести к власти бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву, которого до этого уволили.

То есть мы прошли через арест наших товарищей, обыск нашего коворкинга, необходимость скрываться, а затем произошел государственный переворот. Конечно, мы все высыпали на улицы, чтобы все зафиксировать и показать, чтобы мобилизовать общество, убедиться, что Мугабе не вернется к власти и голос общественности будет услышан.

Это были абсолютно маниакальные две недели. Сейчас у нас к власти пришел новый президент, и мы поддерживаем инерцию движения среди граждан и активистов, чтобы новая власть привыкла отчитываться перед нами. В это же время у нас продолжаются два судебных дела. Марте все еще грозит 20 лет тюрьмы за попытку мятежа. Эти обвинения беспочвенны. Мы все еще боремся в судах за наши ноутбуки, так как нам надо работать.

Вот такие у нас пока дела. И мне очень грустно, что я не смог приехать в Украину – мне нужно быть здесь на судебных заседаниях. Мы их выиграем, потому что обвинения абсурдны. Также мне нужно быть здесь в это время перемен в Зимбабве. Как активисты мы должны бороться, чтобы новая власть работала как следует, делала Зимбабве социально и экономически справедливым государством.

На связи был товарищ Фатсо из Зимбабве".