ТЕЛЕКРИТИКА

Директор Magamba Network – о СМИ Зимбабве после переворота

Как свержение Мугабе повлияло на зимбабвийские СМИ

Общество

Зимбабвийский медиаменеджер рассказал украинским журналистам о напряженной ситуации со СМИ после свержения президента Роберта Мугабе.


Самм Фари Монро (aka Comrade Fatso) – креативный директор Magamba Network, создавший в Зимбабве ряд медиа нового формата. На прошлой неделе Самм Фари Монро должен был посетить Украину с выступлением в рамках мультиформатного фестиваля социальных инноваций PLAN B. Выступление не состоялось. Самм Фари Монро не смог покинуть Зимбабве, но записал специальное видеообращение к участникам мероприятия, в котором рассказал о политической обстановке в своей стране, а также о ее влиянии на медиапространство.

«Телекритика» публикует сокращенную версию обращения Самм Фари Монро:

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"Я – креативный директор Magamba Network, – говорит Самм Фари Монро. – Мы – лидирующая креативная организация активистов Зимбабве, которая работает на передовой искусства, новых медиа, активизма и инноваций. Мы занимаемся целым рядом проектов. Например, Shoko Festival – один из крупнейших фестов урбан-культуры, MAGAMBA TV производит политическую сатиру и камеди, где мы правдиво говорим о власти, высмеиваем наше правительство. Также есть проект B. THE MEDIA, в котором обучаем молодых гражданских журналистов выходить в прямой эфир из парламента.

Еще один проект – MOTO REPUBLIC. Это первый креативный хаб Зимбабве, современный коворкинг для молодых художников, активистов, гражданских журналистов. Кроме того, работаем над проектом Сitizen'S MANIFESTO, который сочетает социальные движения граждан в деле борьбы за лучшее Зимбабве.

Так что мы делаем много безумного в сумасшедшем контексте.

Зимбабве – страна, в которой до недавнего времени один лидер правил с 1980 года. Это Роберт Мугабе, он был у власти всю мою жизнь – 37 лет. Президент руководил страной до прошлого месяца, поэтому большая часть нашей деятельности была посвящена тому, чтобы правдиво говорить о власти, несправедливости. Ведь правящая партия Зимбабве разрушила экономику, она жульничала на выборах, организовывала избиения членов оппозиции, и вообще они – не самые приятные парни во всем, что касается свободы самовыражения. То есть, вы видите – у нас было весело. Я надеялся приехать на Plan B, поговорить с вами, поделиться идеями. К сожалению, события прошлого месяца были просто сумасшедшими.

«Правящая партия Зимбабве разрушила экономику, она жульничала на выборах, организовывала избиения членов оппозиции, и вообще они – не самые приятные парни во всем, что касается свободы самовыражения»

Месяц назад полиция арестовала программного директора MAGAMBA TV Марту О'Донован, которая управляет нашими сатирическими проектами. Ее обвинили в том, что она оскорбила президента в Twitter, якобы через соцсети пытаясь осуществить государственный переворот. Марту посадили в тюрьму с усиленным режимом, но мы смогли ее освободить под залог.

После этого полиция провела рейд на наш офис, конфисковала все наши ноутбуки и заявила, что мы пытаемся свергнуть конституционное правительство. Это произошло в тот же день, когда военные осуществили переворот, чтобы свергнуть президента Мугабе и привести к власти бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву, которого до этого уволили.

То есть мы прошли через арест наших товарищей, обыск нашего коворкинга, необходимость скрываться, а затем произошел государственный переворот. Конечно, мы все высыпали на улицы, чтобы все зафиксировать и показать, чтобы мобилизовать общество, убедиться, что Мугабе не вернется к власти и голос общественности будет услышан.

Это были абсолютно маниакальные две недели. Сейчас у нас к власти пришел новый президент, и мы поддерживаем инерцию движения среди граждан и активистов, чтобы новая власть привыкла отчитываться перед нами. В это же время у нас продолжаются два судебных дела. Марте все еще грозит 20 лет тюрьмы за попытку мятежа. Эти обвинения беспочвенны. Мы все еще боремся в судах за наши ноутбуки, так как нам надо работать.

Вот такие у нас пока дела. И мне очень грустно, что я не смог приехать в Украину – мне нужно быть здесь на судебных заседаниях. Мы их выиграем, потому что обвинения абсурдны. Также мне нужно быть здесь в это время перемен в Зимбабве. Как активисты мы должны бороться, чтобы новая власть работала как следует, делала Зимбабве социально и экономически справедливым государством.

На связи был товарищ Фатсо из Зимбабве".

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