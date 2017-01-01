ТЕЛЕКРИТИКА

Девушка набила себе говорящую татуировку

Общество

О татуировках, воспроизводящих звук, известно уже достаточно давно, однако популярность этот вид украшения тела набирает только сейчас.

Жительница Чикаго Сакира Ангелик сделала себе татуировку в виде звуковой волны, а сам процесс создания рисунка опубликовала в Twitter.

В рисунке зашифровано голосовое сообщение от бабушки Сакиры. Женщина поздравляла внучку с днем рождения, и это одно из последних ее посланий, оказавшееся записанным на автоответчик.

Чтоб прослушать сообщение следует скачать приложение Skin Motion и навести экран телефона на набитый на теле рисунок звуковой волны. В татуировке зашифрован не сам аудиофайл, а ключ к нему, а работа приложения похожа на считывание QR-кодов. Приложение не бесплатное и обойдется желающим сохранить память о близких в 40 долларов.

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