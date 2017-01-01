Девушка набила себе говорящую татуировку

О татуировках, воспроизводящих звук, известно уже достаточно давно, однако популярность этот вид украшения тела набирает только сейчас.
Жительница Чикаго Сакира Ангелик сделала себе татуировку в виде звуковой волны, а сам процесс создания рисунка опубликовала в Twitter.
My grandma passed away my junior year of high school. A month before she passed, she left me a voicemail wishing me happy birthday. Today I got that exact waveform tattooed across my heart, and I am able to play it just by holding my camera over it pic.twitter.com/nwoQ2Bn1DM— s.o.s. (@sakyrahhh) 3 січня 2018 р.
В рисунке зашифровано голосовое сообщение от бабушки Сакиры. Женщина поздравляла внучку с днем рождения, и это одно из последних ее посланий, оказавшееся записанным на автоответчик.
Чтоб прослушать сообщение следует скачать приложение Skin Motion и навести экран телефона на набитый на теле рисунок звуковой волны. В татуировке зашифрован не сам аудиофайл, а ключ к нему, а работа приложения похожа на считывание QR-кодов. Приложение не бесплатное и обойдется желающим сохранить память о близких в 40 долларов.