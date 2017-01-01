Девушка набила себе говорящую татуировку

О татуировках, воспроизводящих звук, известно уже достаточно давно, однако популярность этот вид украшения тела набирает только сейчас.

Жительница Чикаго Сакира Ангелик сделала себе татуировку в виде звуковой волны, а сам процесс создания рисунка опубликовала в Twitter.