Депутаты хотят обязать руководителей и редакторов СМИ отчитываться о своих доходах

Об этом пишет «Украинская правда».

Автором поправки является народный депутат («Народный фронт») Татьяна Чорновил.

Сегодня, 22 марта, комитет поддержал эти поправки. При этом, издание отмечает, что не все члены комитета поняли, за что именно проголосовали. В частности, после голосования за поправки член фракции БПП Андрей Немировский отметил: "Я хочу внести замечания, чтобы эту поправку мы проголосовали до момента о средствах массовой информации".

В то же время,председатель комитета Егор Соболев заметил: "Да вы сами проголосовали за средства массовой информации, и ваш голос стал решающим".

Вполне вероятно, что голосование за поправки состоится во время заседания Верховной Рады 23 марта.

Фото: КиевПравда