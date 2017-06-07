Депрессия, насилие и медреформа: какие флешмобы беспокоят украинцев

Несколько недель подряд в соцсетях и медиа появляются все новые истории и фотографии флешмоба #faceofdepression, в котором люди рассказывают о депрессии и других психических расстройствах. ТК вспомнила о других популярных флешмобах последних лет.
#faceofdepression
This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 сентября 2017 г.
Этот флешмоб (переводится как "лицо депрессии) начался после того, как Талинда Беннингтон, вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, опубликовала в Twitter видео, в котором ее муж и сын беззаботно дурачатся. Через 36 часов после этого вечера Беннингтон покончил с собой.Его супруга решила поделиться личным видеоархивом, чтобы обратить внимание людей на то, что человек с депрессией может смеяться и не выглядеть внешне угнетенным.
«Я показываю это, чтобы вы знали, что у депрессии нет типичного выражения лица или поведения»,- отметила Беннингтон. Смех и счастливые фото в соцсетях не мешают сотням тысяч людей с этим заболеванием лезть в петлю или жить в страданиях в то время, как окружающие их люди могут ничего не знать об их проблемах.
После этого твита (опубликован 16 сентября 2017 года) в соцсетях (в том числе и в Украине) один за одним начали появляться посты людей, которые страдают от депрессии или же их родственников. Люди выкладывают фото, на которых они чаще всего улыбаются или же (реже) подавлены, рассказывают свои истории и отмечают, что у депрессии нет типичного для болезни лица, но это заболевание - не прихоть и не блажь. Оно делает жизнь человека невыносимой и поддается только серьезному медикаментозному и психотерапевтическому лечению в течение всей жизни.
Согласно данным ВОЗ, каждый год суицид совершают около 800 тысяч людей (то есть один суицид на каждые 40 секунд), большинство из которых страдали психическими расстройствами.Смерть чаще всего становится неожиданностью для близких и друзей, так как люди предпочитают скрывать свою болезнь, так как стыдятся ее, а их угнетенное состояние отворачивает многих друзей и близких. Суицид занимает второе место по смертности среди людей в возрасте 15-29 лет.
#яНеБоюсьСказати
Это самая мощная акция украинского и российского сегмента Facebook прошлого года. В постах с хештегом #яНебоюсьСказати и #яНебоюсьСказать пользователи (преимущественно женщины) признавались в том, что они стали жертвами сексуального, физического или психологического насилия и рассказывали свои истории.
Автором акции (и в результате - флешмоба) стала украинская общественная активистка Анастасия Мельниченко. "Моя акция в целом против объективизации женщин, против отношения к ним как к сексуальному объекту. Я хотела показать, что женщины сталкиваются с домогательствами независимо от возраста, одежды, или того, во сколько они идут домой",- рассказала Мельниченко в интервью изданию Meduza.
Выбрав такой хэштег, Анастасия Мельниченко хотела подчеркнуть, что женщина не должна ощущать страх и стыд за то, что с ней происходит: "Потому что стыд означает вину. У нас навязывается мысль, что женщина виновата". Позже к акции подключились и мужчины, рассказывая свои истории.
#вимагаю_медреформу
Флешмоб #вимагаю_медреформу придумали и 5 июня 2017 года запустили Леся Войтицкая (бывший журналист украинского Forbes, проекта Hubs и пресс-секретарь Национального банка Украины) и Елена Шкарпова (журналист и менеджер проекта VoxCheck). Они написали стартовые посты о своих взаимоотношениях с украинской медициной и попросили своих друзей с популярными блогами поддержать флешмоб.
В рамках этого флешмоба люди делились негативным опытом получения услуг в украинских больницах, призывая власти незамедлительно реформировать отрасль. Флешмоб совпал по времени с важным голосованием в Верховной раде: 6 июня народные депутаты должны были включить или не включить в повестку дня пакет законопроектов от Министерства здравоохранения Украины для начала реформы в отрасли.
"Мы все очень устали от состояния медицины, мы не хотим страдать и чтобы наши близкие умирали в таких мучениях – без лекарств, в ужасных условиях, среди бездушных людей. Это в основном и двигало, когда решили сделать флешмоб", – отметила в комментарии ТК Елена Шкарпова.
Авторы флешмоба не ожидали столь сильной реакции Facebook-сообщества. "Волна пошла сама. Мне сейчас страшно читать эти все истории. Ощущение, что мы вскрыли гниющую рану", – отметила тогда Леся Войтицкая.
#22pushupchallenge
Этот флешмоб стал популярным в США в августе 2016 года - популярные люди на камеру отжимались 22 раза и бросали вызов другим, призывая поддержать таким образом ветеранов Армии США. Позже акция распространилась во всех соцсетях и перешла в другие страны, в том числе и в Украину.
Эту акцию еще в 2011 году придумал ветеран Эндрю К. Нгуен, но она не получила большой огласки. В 2013 году организация Veterans Affairs опубликовала статистические данные о том, что каждый день 22 ветерана армии совершают суицид, так как не могут справиться с последствиями ПТСР (пост-травматического синдрома). Спустя несколько лет акция переросла во флешмоб: участники отжимались, бросали вызов друзьям и жертвовали деньги в фонд, который поддерживает ветеранов.
В январе этого года флешмоб стал популярным и в Украине, после того, как Министерство обороны Украины опубликовало видео с десантником Сергеем Романовским: он отжался 22 раза и призвал остальных делать тоже самое на видео в течение 22 дней, передавать эстафету друзьям и привлекать таким образом внимание к ветеранам АТО, которые проходят реабилитацию после участия в боевых действиях.
#маюправосказатиНі
В июле 2017 года в украинском сегменте Facebook начали появляться посты украинок и их фото в футболках с тыквой (символ отказа потенциальному жениху). Блогеры рассказывали истории, в которых им приходилось говорить "нет" в отношениях, работе и других ситуациях. Своими текстами они хотели показать, как важно людям самостоятельно управлять своей жизнью, следовать своим ценностям и уметь отказывать.
Эту акцию организовали Фонд Елены Пинчук "АнтиСПИД" и "Українська правда. Життя". В соцсетях акцию запустили Олеся Жулинская и Ольга Руднева. Часть историй из Facebook потом была опубликована в УП.
#IceBucketChallenge
Этот флешмоб запомнится надолго. В 2014 году его начала ALS Association, чтобы собрать помощь и поддержать больных боковым амиотрофическим склерозом. В акции приняли участие все возможные селебрити и обычные люди: они обливались ледяной водой и бросали вызов любым трем людям, которые должны были за сутки либо повторить этот подвиг, либо перечислить пожертвование в пользу фонда по изучению этого заболевания.
Флешмоб быстро пересек океан и стал популярным в Европе, Азии и на других континентах. В нем поучаствовало несколько миллионов человек. В Украине пользователи также обливались водой, но поддерживали уже местные благотворительные организации.