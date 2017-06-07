Депрессия, насилие и медреформа: какие флешмобы беспокоят украинцев

Этот флешмоб (переводится как "лицо депрессии) начался после того, как Талинда Беннингтон, вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, опубликовала в Twitter видео, в котором ее муж и сын беззаботно дурачатся. Через 36 часов после этого вечера Беннингтон покончил с собой.Его супруга решила поделиться личным видеоархивом, чтобы обратить внимание людей на то, что человек с депрессией может смеяться и не выглядеть внешне угнетенным.

«Я показываю это, чтобы вы знали, что у депрессии нет типичного выражения лица или поведения»,- отметила Беннингтон. Смех и счастливые фото в соцсетях не мешают сотням тысяч людей с этим заболеванием лезть в петлю или жить в страданиях в то время, как окружающие их люди могут ничего не знать об их проблемах.

После этого твита (опубликован 16 сентября 2017 года) в соцсетях (в том числе и в Украине) один за одним начали появляться посты людей, которые страдают от депрессии или же их родственников. Люди выкладывают фото, на которых они чаще всего улыбаются или же (реже) подавлены, рассказывают свои истории и отмечают, что у депрессии нет типичного для болезни лица, но это заболевание - не прихоть и не блажь. Оно делает жизнь человека невыносимой и поддается только серьезному медикаментозному и психотерапевтическому лечению в течение всей жизни.

Согласно данным ВОЗ, каждый год суицид совершают около 800 тысяч людей (то есть один суицид на каждые 40 секунд), большинство из которых страдали психическими расстройствами.Смерть чаще всего становится неожиданностью для близких и друзей, так как люди предпочитают скрывать свою болезнь, так как стыдятся ее, а их угнетенное состояние отворачивает многих друзей и близких. Суицид занимает второе место по смертности среди людей в возрасте 15-29 лет.