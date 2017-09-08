Денис Казанский – о блогерах и работе с журналистами «ДНР»

Ведущие программы Bloggers, которая выходила на закрывшемся в начале года телеканале Савика Шустера 3s.tv, решили возродить ее.

«Телекритика» поговорила с одним из ведущих «Блогеров» Денисом Казанским о том, в каком формате будет выходить программа, в чем разница между журналистами и блогерами и как он работает со своими источниками в «ДНР».

О программе «Блогеры»

Фото тут и далее: Ната Боровик

Хотим запустить первый выпуск программы на этой неделе. Формат будет таким же, как был на 3s.tv, с поправкой на то, что теперь она будет выходить в интернете. Телевидение ставит в определенные рамки, плюс там есть фишки, которые позволяют сделать студию. У нас будет все проще, без особенных спецэффектов, ведь съемки будут проходить в каком-нибудь кафе, а трансляция будет идти на Facebook и YouTube. Как и раньше, будем обсуждать темы, о которых больше всего говорят в Facebook. У каждого из ведущих есть свои главные темы. У Ивана Яковины – это международные события, у меня – Донбасс, а у Ромы Шрайка – технические новинки, электромобили и т.д.

«Хотим монетизировать программу, привлекая рекламодателей»

Мы планируем монетизировать программу, привлекая рекламодателей. Возможно, это будут договоренности с ресторанами/кафе, отдельными торговыми марками, которые захотят разместить программу. Мы рассчитываем на то, что количество подписчиков в Facebook и YouTube даст возможность набирать большое количество просмотров. Сейчас видно, что по количеству просмотров YouTube может потягаться с некоторыми телеканалами. В Украине блогеры почему-то слабо используют видео на Facebook. Хотя соцсеть собирается активно развивать видеоплатформу. Инструмент трансляции вообще сразу присылает уведомления, что ваш друг что-то стримит. Исходя из этого, мы решили, что грех не воспользоваться такими преимуществами.

О разнице между блогерами и журналистами

Блогер – понятие размытое. Каждый блогер еще кто-то. У нас есть, например, Арсен Аваков – он считается блогером, но прежде всего он министр. Я зарабатываю на жизнь журналистикой, а блогерство – это вспомогательный инструмент. Любой врач, политик, военный может стать параллельно с основной деятельностью еще и блогером.

«Блогерство полностью состоит из оценочных суждений»

Блогерство – это субъективная журналистика, полноценная колумнистика. Журналистика разделяется по жанрам и каждый жанр предполагает определенные рамки. Если журналистское расследование, то это объективность, беспристрастность, воздержание от оценочных суждений. Блогерство, наоборот, состоит почти полностью из оценочных суждений.

О трендах украинской журналистики

Мне кажется, она немного замерла на месте. Никакого развития по сути нет. У нас не появляются новые интересные проекты. Если и запускается новый сайт, то это очередной новостной, условно говоря – клон «Украинской правды». Как УП работает с 2000 года, так все сайты пытаются ее копировать. Понимаю, что пример не совсем удачный, но можно посмотреть, что в этом плане происходит в России. Там появляются и другие форматы – полуразвлекательной, пояснительной журналистики, жизненные истории. Например, «Медуза», «Такие дела» (они вообще не постят новости, а только истории, в центре которых находится человек). Есть какой-то концептуальный ресурс. В Украине они тоже есть, но их мало и они не популярны.

«Тренды, которые есть в других странах, приходят к нам с большим опозданием»

Кроме того, сейчас много людей ушли на YouTube и развивают свои каналы. Создаются интерактивные блоги, приложения. Например, сайт «Настоящее время» – это видеоприложение к «Радио Свобода». Они делают новости в формате коротких роликов. Такой формат многим близок, ведь большинство людей не очень любят читать. Но я бы не сказал, что такой формат сильно используется в Украине, хотя у ведущих медиа есть ресурсы и возможности для этого. Тренды и мода, которые есть в других странах, к нам приходят с большим опозданием.

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Главным позитивным трендом Украины является то, что у нас все же есть свободная журналистика. Есть масса проектов, которые финансируются из различных источников, но в целом у нас большое разнообразие и оно, с одной стороны, создает белый шум, а с другой – если подобрать себе несколько ресурсов и читать их постоянно, можно получить вполне объективную картину происходящего. Есть отдельные ребята, которые интересно работают и создают что-то необычное. Мне нравится проект Skrypin.ua. Его многие ругают, что он очень субъективный и якобы это не журналистика, но это все равно достаточно ярко на фоне всего остального. Это не просто попытка создать очередной украинский телеканал в интернете и читать новости, которые читают еще на 20-ти каналах. Они ушли от этого формата и делают что-то неординарное. Это яркий пример на фоне всего остального.

О свободе медиа в Украине

Глобальной попытки ограничить свободу слова в Украине нет. Есть наезды на отдельных, «неугодных» журналистов и СМИ, которые публикуют то, что не нравится представителям власти. Это точечная борьба. Например, властям очень не нравится тема «пленок Онищенко», и они стараются, чтобы эта тема нигде не выходила, а если о ней публикуют материалы, то они начинают прессовать.

«Точечные случаи борьбы с журналистикой есть»

В целом, попытки наездов на журналистов существуют. Это показала история со свадьбой сына Луценко, когда охрана хватала журналистов и валила на землю. Но это не глобальная зачистка, как в России, где валят всех, а попытка дать по рукам отдельным, самым назойливым журналистам. Таким как Михаил Ткач (программа «Схемы»), была целая кампания против Дмитрия Гнапа («Слідство.інфо») и т. д. Точечные случаи борьбы с журналистикой есть.

О работе с источниками в «ДНР»

У меня остались там источники, с которыми мы продолжаем сотрудничество. Работа происходит достаточно осторожно и не очень системно, потому что все осознают опасность. Там есть журналисты, которые остались в «ДНР», они работают в структурах «республики». При этом им платят копейки по сравнению с тем, что платилось когда-то в Украине, поэтому они достаточно злые. Они и не фанатичные сепаратисты, и не ярые сторонники Украины. Им все равно, на кого работать.

«Для местных журналистов не проблема подработать для украинского СМИ»

Мы иногда списываемся, я говорю: "Можешь поехать туда-то, сфоткать и я скину тебе гонорар". Они едут и скидывают мне. Для них не проблема подработать для украинского СМИ. Они достаточно скептически относятся к тому, что там происходит, живут по ситуации и приспосабливаются. Раньше работали на местных ресурсах «регионалов», а сейчас они перешли под контроль сепаратистов.

О журналистике в «ДНР»

Журналистики там нет. Помимо тех людей, о которых я рассказал, есть еще и ярые фанатики. Они занимаются пропагандой и прославляют «достижения республики», как им говорит «Министерство информации». Там выходит несколько газет и контент там один и тот же. Одинаковые фотографии Захарченко для первых полос, одинаковые статьи и «темники», а они просто в лучшем случае меняют слова и предложения местами, но не всегда.

Общество 08.09.2017 Все, что нужно знать о телевидении в «ДНР»

То, что там выходит, вообще имеет мало общего с происходящим на этой территории. О том, что действительно происходит, почти не пишут, ведь там мало чего хорошего, поэтому большинство событий просто утаивается. Например, задержки зарплат, ситуации с промышленностью, восстановление жилья и т. д. Там пишутся ура-патриотические публикации и больше половины контента состоит в поливании грязью Украины. Я не знаю, кто эти газеты покупает. Это очень скучно и однообразно. Все три года печатают одно и то же. От «распятых мальчиков» уже тошнит. Такое ощущение, что они просто перепечатывают одни и те же статьи с периодичностью раз в три месяца.

«Соцсети живут другой жизнью и реальную информацию можно узнать только там»