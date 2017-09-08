Денис Казанский – о блогерах и работе с журналистами «ДНР»

Ведущие программы Bloggers, которая выходила на закрывшемся в начале года телеканале Савика Шустера 3s.tv, решили возродить ее.
О программе «Блогеры»
Хотим запустить первый выпуск программы на этой неделе. Формат будет таким же, как был на 3s.tv, с поправкой на то, что теперь она будет выходить в интернете. Телевидение ставит в определенные рамки, плюс там есть фишки, которые позволяют сделать студию. У нас будет все проще, без особенных спецэффектов, ведь съемки будут проходить в каком-нибудь кафе, а трансляция будет идти на Facebook и YouTube. Как и раньше, будем обсуждать темы, о которых больше всего говорят в Facebook.
У каждого из ведущих есть свои главные темы. У Ивана Яковины – это международные события, у меня – Донбасс, а у Ромы Шрайка – технические новинки, электромобили и т.д.
«Хотим монетизировать программу, привлекая рекламодателей»
Мы планируем монетизировать программу, привлекая рекламодателей. Возможно, это будут договоренности с ресторанами/кафе, отдельными торговыми марками, которые захотят разместить программу. Мы рассчитываем на то, что количество подписчиков в Facebook и YouTube даст возможность набирать большое количество просмотров.
Сейчас видно, что по количеству просмотров YouTube может потягаться с некоторыми телеканалами. В Украине блогеры почему-то слабо используют видео на Facebook. Хотя соцсеть собирается активно развивать видеоплатформу. Инструмент трансляции вообще сразу присылает уведомления, что ваш друг что-то стримит. Исходя из этого, мы решили, что грех не воспользоваться такими преимуществами.
О разнице между блогерами и журналистами
«Блогерство полностью состоит из оценочных суждений»
О трендах украинской журналистики
Мне кажется, она немного замерла на месте. Никакого развития по сути нет. У нас не появляются новые интересные проекты. Если и запускается новый сайт, то это очередной новостной, условно говоря – клон «Украинской правды». Как УП работает с 2000 года, так все сайты пытаются ее копировать.
Понимаю, что пример не совсем удачный, но можно посмотреть, что в этом плане происходит в России. Там появляются и другие форматы – полуразвлекательной, пояснительной журналистики, жизненные истории. Например, «Медуза», «Такие дела» (они вообще не постят новости, а только истории, в центре которых находится человек). Есть какой-то концептуальный ресурс. В Украине они тоже есть, но их мало и они не популярны.
«Тренды, которые есть в других странах, приходят к нам с большим опозданием»
Главным позитивным трендом Украины является то, что у нас все же есть свободная журналистика. Есть масса проектов, которые финансируются из различных источников, но в целом у нас большое разнообразие и оно, с одной стороны, создает белый шум, а с другой – если подобрать себе несколько ресурсов и читать их постоянно, можно получить вполне объективную картину происходящего.
Есть отдельные ребята, которые интересно работают и создают что-то необычное. Мне нравится проект Skrypin.ua. Его многие ругают, что он очень субъективный и якобы это не журналистика, но это все равно достаточно ярко на фоне всего остального. Это не просто попытка создать очередной украинский телеканал в интернете и читать новости, которые читают еще на 20-ти каналах. Они ушли от этого формата и делают что-то неординарное. Это яркий пример на фоне всего остального.
О свободе медиа в Украине
Глобальной попытки ограничить свободу слова в Украине нет. Есть наезды на отдельных, «неугодных» журналистов и СМИ, которые публикуют то, что не нравится представителям власти.
Это точечная борьба. Например, властям очень не нравится тема «пленок Онищенко», и они стараются, чтобы эта тема нигде не выходила, а если о ней публикуют материалы, то они начинают прессовать.
«Точечные случаи борьбы с журналистикой есть»
О работе с источниками в «ДНР»
У меня остались там источники, с которыми мы продолжаем сотрудничество. Работа происходит достаточно осторожно и не очень системно, потому что все осознают опасность.
Там есть журналисты, которые остались в «ДНР», они работают в структурах «республики». При этом им платят копейки по сравнению с тем, что платилось когда-то в Украине, поэтому они достаточно злые. Они и не фанатичные сепаратисты, и не ярые сторонники Украины. Им все равно, на кого работать.
«Для местных журналистов не проблема подработать для украинского СМИ»
О журналистике в «ДНР»
«Соцсети живут другой жизнью и реальную информацию можно узнать только там»
Журналистика, основанная на реальных фактах, вся ушла в соцсети. Там обсуждают реальные проблемы и новости – в профессиональных группах, пабликах городов и т. д. Соцсети живут другой жизнью и реальную информацию можно узнать лишь там.
Большинство журналистов уехали оттуда, ведь они были адекватными людьми. Даже пророссийские журналисты уезжают. Ярчайшая история – семья Мармазовых, которые уехали в Россию, и их силой выпихивают обратно в «ДНР», а они не хотят. Тот же Чаленко, который из Донецка, но не живет там. Никто не хочет жить в этой клоаке.
В основном там остались работать люди, которые были на второстепенных должностях. В последнее время набрали много молодежи. Они очень непрофессиональны. Я, когда смотрю их эфиры, понятия не имею, кто они такие и откуда взялись.