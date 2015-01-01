Дело об убийстве Олеся Бузины направлено в суд

Столичная прокуратура сегодня, 28 ноября, направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский райсуд.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, потерпевшими в уголовном производстве заявлены гражданские иски к Медведько и Полищуку на общую сумму 1,5 млн грн.

Напомним, Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле собственного дома.По подозрению в убийстве правоохранители задержали двух представителей «Правого сектора» –Андрея Медведько и Дениса Полищука. В декабре 2015-го суд отпустил Полищука под домашний арест. В июне текущего года прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования.