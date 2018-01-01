Дело избитого на Майдане журналиста вернулось в суд

«Мы уже провели три судебных заседания и приступили к рассмотрению дела по существу, сейчас стадия оглашения обвинения, – рассказал секретарь Национального союза журналистов Украины, правозащитник Валерий Макеев. – Добавлю, что со стороны обвиняемой стороны действуют очень мощные адвокаты. Однако пострадавшая сторона также настроена решительно – есть намерение довести дело до конца и отстоять права Игоря. Мы будем обновлять все факты, которые были связаны с персоналиями, избившими Игоря. Правда, есть объективные причины, которые затрудняют проведение расследования. Уже прошло четыре года и за это время удалось замести следы. И все же правда на нашей стороне, поэтому будем за нее бороться, и Игоря в беде не оставим».

Разобраться в этом деле и добиться справедливости в суде Ефимову помогают Национальный союз журналистов Украины и ОО «Платформа прав человека». Держит ситуацию на контроле и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он отметил, что решение Верховного суда является «позитивным и важным шагом, который, надеюсь, приведет к эффективной борьбе с безнаказанностью за преступления против журналистов в Украине».

Напомним, 20 января 2014 года Игорь Ефимов был жестоко избит правоохранителями во время зачистки блок-поста активистов на черкасской дамбе, несмотря на то что он был на месте событий в желтом жилете «пресса», с бейджем и фотокамерой. Единственным подозреваемым по этом делу стал заместителя командира батальона ППС Петр Паливода.