ТЕЛЕКРИТИКА

Датский изобретатель признался в расчленении тела журналистки Ким Валль

Общество

Датский инженер и изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, дал частичные признательные показания. Как сообщает DW, об этом сказали в полиции в Копенгагена. 

Он рассказал следствию, что расчленил тело журналистки на борту своей подводной лодки и сбросил части тела в море. Вместе с тем изобретатель по-прежнему отрицает, что убил ее. 

По новой версии случившегося Мадсена, Валль погибла во время совместного выхода в море от отравления угарным газом внутри подводной лодки, в то время как он сам находился на поверхности.

Напомним, Ким Валль собиралась взять у Мадсена интервью на борту сконструированной им субмарины UC3 Nautilus. 10 августа она исчезла. В конце августа в водах Копенгагена было найдено обезглавленное туловище журналистки, а в начале октября датская полиция обнаружила голову и ноги. По данным следствия, в черепе Ким Валль не было никаких повреждений, хотя ранее изобретатель утверждал, что она умерла от удара головой о крышку люка.

Фото: Flickr.com / Joi Ito

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