Condé Nast расследует факт плагиата Ольги Сушко

Вчера «Телекритика» направила в пресс-службу Condé Nast International официальный запрос с целью получить комментарий от руководства медиакомпании, но пока не получила ответа.

Накануне в зарубежном издании появилась первая публикация об украинском “глянцевом скандале”. Times Square Chronicles со ссылкой на Telegam-канал «Киёв Фэшн Лавэз» опубликовало информацию о факте плагиата Ольги Сушко.Статья ограничилась изложением сухих фактов, фотографиями сплагиаченых текстов и полным переводом письма-извинения главного редактора Ольги Сушко.

Напомним, на канале «Киёв Фэшн Лавэз» пост о факте плагиата слова редактора появился днем в субботу, 28 октября. Главред украинского Vogue Ольга Сушко полностью скопировала письмо главреда Harper’s Bazaar Russia 12-летней давности. Тексты отличаются всего в нескольких местах, некоторые слова в Ольгином письме просто убрали, а также добавили последний абзац, в котором Сушко говорит о содержании нового номера журнала.Позднее Ольга Сушко написала пост в Facebook, в котором объяснила случившееся: из-за огромного количества работы, большой ответственности и стресса, она иногда поручала писать свои тексты внештатному автору, «с которым обсуждала контекст». В числе таких работ оказалось и злосчастное слово редактора, уличенное в плагиате. Этого автора, чье имя не разглашается, Сушко считала надежным и доверяла ему много лет.

Тем временем авторы Telegram-канала, который и обратил внимание общественности на факты кражи интеллектуальной собственности, продолжают (благодаря подписчикам и своим источникам) находить все новые и новые тексты, в которых Ольга Сушко (или же ее загадочная помощница) без зазрения совести копировала чужие мысли и выдавала за свои. На данный момент обнаружено 10 примеров сплагиачеых текстов.

Фото: «Медиа Группа Украина»