Condé Nast расследует факт плагиата Ольги Сушко

Condé Nast International и ООО «Медиа Группа Украина» сообщили об отстранении Ольги Сушко от должности главного редактора Vogue UA на время расследования дела о плагиате.
Condé Nast International и ООО «Медиа Группа Украина» сообщили об отстранении Ольги Сушко от должности главного редактора Vogue UA на время расследования дела о плагиате.
«Мы категорически против плагиата и начинаем внутреннее расследование, чтобы прояснить все обстоятельства и детали случившегося. На время расследования Ольга Сушко будет отстранена от должности главного редактора Vogue UA», – говорится в заявлении ООО «Медиа Группа Украина», принадлежащего Ринату Ахметову, и издательского дома Condé Nast International.
Вчера «Телекритика» направила в пресс-службу Condé Nast International официальный запрос с целью получить комментарий от руководства медиакомпании, но пока не получила ответа.
Накануне в зарубежном издании появилась первая публикация об украинском “глянцевом скандале”. Times Square Chronicles со ссылкой на Telegam-канал «Киёв Фэшн Лавэз» опубликовало информацию о факте плагиата Ольги Сушко.Статья ограничилась изложением сухих фактов, фотографиями сплагиаченых текстов и полным переводом письма-извинения главного редактора Ольги Сушко.
Напомним, на канале «Киёв Фэшн Лавэз» пост о факте плагиата слова редактора появился днем в субботу, 28 октября. Главред украинского Vogue Ольга Сушко полностью скопировала письмо главреда Harper’s Bazaar Russia 12-летней давности. Тексты отличаются всего в нескольких местах, некоторые слова в Ольгином письме просто убрали, а также добавили последний абзац, в котором Сушко говорит о содержании нового номера журнала.Позднее Ольга Сушко написала пост в Facebook, в котором объяснила случившееся: из-за огромного количества работы, большой ответственности и стресса, она иногда поручала писать свои тексты внештатному автору, «с которым обсуждала контекст». В числе таких работ оказалось и злосчастное слово редактора, уличенное в плагиате. Этого автора, чье имя не разглашается, Сушко считала надежным и доверяла ему много лет.
Тем временем авторы Telegram-канала, который и обратил внимание общественности на факты кражи интеллектуальной собственности, продолжают (благодаря подписчикам и своим источникам) находить все новые и новые тексты, в которых Ольга Сушко (или же ее загадочная помощница) без зазрения совести копировала чужие мысли и выдавала за свои. На данный момент обнаружено 10 примеров сплагиачеых текстов.
Фото: «Медиа Группа Украина»