CNN бойкотирует ежегодную вечеринку для журналистов в Белом доме

Сотрудники телеканала CNN отказались прийти на ежегодную новогоднюю вечеринку для журналистов, которую Белый дом организовывает 1 декабря, объяснив это несогласием с риторикой президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя канала.
"В свете продолжающихся нападок президента на свободу прессы и CNN мы не считаем, что уместно отмечать праздник вместе с ним в качестве приглашенных гостей", – сказал он, добавив, что канал может направить в Белый дом своих репортеров, если появится информационный повод.
Официально Белый дом решение CNN не комментировал. Но его спикер Сара Сандерс в Twitter написала: "Рождество приходит рано! Наконец-то хорошие новости от CNN!".
Напомним, сначала президентства у Трампа довольно натянутые отношения с прессой. Он публично назвал ряд американских СМИ «врагами народа», а также неоднократно обвинял их в распространении фейковых новостей. Среди таких медиа, Трамп, в частности, называл CNN.
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