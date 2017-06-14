CNN бойкотирует ежегодную вечеринку для журналистов в Белом доме

Сотрудники телеканала CNN отказались прийти на ежегодную новогоднюю вечеринку для журналистов, которую Белый дом организовывает 1 декабря, объяснив это несогласием с риторикой президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя канала.

"В свете продолжающихся нападок президента на свободу прессы и CNN мы не считаем, что уместно отмечать праздник вместе с ним в качестве приглашенных гостей", – сказал он, добавив, что канал может направить в Белый дом своих репортеров, если появится информационный повод.