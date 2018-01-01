ТЕЛЕКРИТИКА

Что ты делаешь, Стелла! Новая коллекция Stella McCartney

Общество

Она уже давно перешла от роли «дочери того самого Маккартни» к статусу «того самого дизайнера». Посмотрим, что предлагает британский модельер в сезоне осень/зима – 2018.


«Стальная Стелла», как называют дизайнера в мире высокой моды, в новой коллекции пропагандирует скромные и удобные луки. Это одежда на каждый день – джинсы, костюмы, кроссовки.

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Для осеннего сезона Маккартни разработала спортивную модель обуви Loop из искусственной кожи с трикотажными вставками. Вместо токсичного клея в изготовлении обуви будут использоваться специальные стежки. Забота о природе и окружающей среде – все еще не проходящий тренд в индустрии.

Если прошлая коллекция Стеллы Маккартни была яркой и отсылала нас к 90-м, то теперь дизайнер выбрала спокойные цвета. Удлиненные футболки украшены принтами в виде картин британского художника Джозефа Генри Линча. Он был популярен в 60-е годы прошлого столетия и рисовал преимущественно женские портреты.

Напомним, в феврале стало известно, что Стелла Маккартни выкупает свою собственную марку у компании Франсуа Пино Kering, которая была собственником 50% акций последние 17 лет. Частичным инвестором стал отец Стеллы.

Фото: IMAXTREE

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