Что такое копии духов?

В последнее время рынок парфюмерии стремительно развивается и увеличивается с каждым годом. Помимо появления парфюмерных новинок от мировых брендов, также появляются различные версии и копии знаменитых ароматов.

Мнения насчет того можно ли пользоваться копиями духов расходятся в силу маленькой осведомленности о качестве этого продукта? Что же на самом деле такое «копии духов»? Неужели это подделка?

С одной стороны это название сразу вызывает некое недоверие и может отпугнуть. С другой же стороны, стоит задуматься о том, откуда такая низкая стоимость и почему эта парфюмерия продается не в гламурных бутиках и брендовых магазинах.

Ответ очень прост! Дело в том, что покупая традиционную парфюмерию, покупатель платит не только за понравившийся ему аромат. Основная часть его стоимости уходит на оплату оригинального парфюмерного флакона и его не менее изысканной упаковки, плюс наценка продавца и затраты на рекламу. Копии же духов делают ароматы доступными, но при этом обеспечивают идентичный аромат за значительно меньшую цену.

Качество ароматов не отличается от оригинальных, а в некоторых случаях даже улучшается, ведь вся парфюмерная композиция в большей мере производится на тех же заводах, что и для оригинальных ароматов, а производитель лишь добавляет в него спирт и выстаивает.

Большое преимущество копий духов заключается в том, что покупатель может сам выбрать необходимый ему объем понравившейся парфюмерии, а также любой флакон с распылителем.

Таким образом, становится понятно от чего на копии духов по сравнению с оригиналами такая низкая цена. Плюс ко всему копии ароматов не продаются в известных бутиках, а зачастую имеют собственных малогабаритные точки продажи, благодаря чему затраты на аренду минимальные.

Поэтому покупая копии или так называемые версии ароматов, можете быть уверенными в качестве продукции и чистоте намерений продавца.