Что религиозные лидеры делают в соцсетях

Как и для чего мировые религиозные лидеры используют соцсети, кто из них открыто критикует государства, а кто постит проповеди, почему глава УГКЦ не хочет заводить Facebook и что думает о социальных сетях папа римский.
Папа римский
Папа римский Франциск I считается одним из самых прогрессивных глав Католической церкви. Не удивительно, что он активен и в социальных сетях.
"Бежать за трендом, за лайком, собирать больше фолловеров в соцсетях – вот в чем мы, человеческие существа, оказались пойманы. Это то, что современное общество предлагает –одиночество со страхом ответственности и безумные усилия для самоутверждения", – считает он.
На его странице в Instagram (4,8 млн подписчиков) регулярно публикуются новые фотографии. Там и его проповеди, и встречи с паствой, и реакция на главные международные события. Например, папа опубликовал фото и написал пост с соболезнованием всем пострадавшим во время землетрясения в Мексике. Посты выходят одновременно на пяти языках.
В Twitter есть сразу девять официальных аккаунтов Франциска, все они на разных языках (есть даже на арабском). Самым популярным является испаноязычный – 14,3 млн подписчиков. Там он пишет об актуальных событиях и делится собственными мыслями. "Я призываю к миру и разоружению: в этом мире, раненном насилием, нам нужно братство между народами", – пишет папа римский.
Далай-лама XIV
Духовный лидер последователей тибетского буддизма также довольно активен в социальных сетях. На его Instagram подписаны 894 тыс. человек. Там он публикует фотографии с различных встреч, проповедей и событий. Примечательно, что практически на каждом фото далай-лама улыбается.
В Twitter (14,9 млн подписчиков) он также делится собственными мыслями касательно происходящих вокруг событий. Как и папа римский, он использует площадку для призывов к миру. "Мир исходит не только от молитвы, но и требует от нас принятия мер. Наша цель – это демилитаризованный мир", – пишет он.
Далай-лама не боится писать и о не совсем популярных вещах в кругу верующих: "Сегодня нам нужны универсальные ценности, основанные не на вере, а на научных выводах, общем опыте и здравом смысле".
В Facebook у Далай-ламы 13,8 млн.подписчиков. Там он публикует, в основном, видео со своим участием (различные встречи и эфиры), а также пишет посты о том, что его волнует. Например, что молодежь должна принимать активное участие в изменении мира, призывает к большему состраданию и рассказывает, как доброта помогает бороться с деструктивными эмоциями. К тому же, здесь он также говорит о пользе науки и о том, что нужно использовать ее достижения.
Али Хаменеи
Великий аятолла, духовный лидер Ирана активно ведет свои социальные сети, в отличие от многих других представителей ислама.
В Instagram у него 1,6 млн подписчиков. Там он публикует фото и видео с различных встреч, а также просто фотографии, под которыми пишет посты. Чаще всего, он цитирует отрывки из Корана или пишет собственные мысли. Также там можно найти критику Соединенных Штатов Америки.
В Twitter (359 тыс. подписчиков) он часто критикует руководство США. В частности, много достается президенту Дональду Трампу.
"Коррумпированные, лживые официальные лица США откровенно обвиняют Иран во лжи. Они – лжецы, которые лоббируют незаконные интересы любой ценой", – пишет Али Хаменеи.
Также он пишет о том, что никто не сможет запугать Иран и государство не отступит от защиты собственных интересов.
В Facebook (185 тыс. подписчиков) он также много критикует руководство США, публикует видео и фото своих выступлений, а также рассказывает о том, что его волнует в данный момент.
Патриарх Кирилл
Патриарх Филарет
У главы Украинской православной церкви Киевского патриархата есть аккаунт в Facebook, где на него подписаны 4,1 тыс. человек.
Святослав (Шевчук)
У предстоятеля Украинской греко-католической церкви также есть лишь аккаунт в Facebook с 40 тысячами подписчиков. Большую часть контента занимают перепечатки с официального сайта УГКЦ, посвященные деятельности Святослава и церкви. Однако эта страничка является, скорее, представительством самой церкви, ведь сам Шевчук говорил, что у него нет времени для того, чтобы вести Facebook, а нанимать помощников для этого он не хочет.
Джастин Уэлби
Архиепископ кентерберийский зарегистрирован в трех самых популярных соцсетях. В своем Instagram (8,2 тыс.подписчиков) он публикует фото с различных встреч и событий. Например, недавно он встречался с экс-президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель.
В своем Facebook (156,5 тыс. подписчиков) он постит фото с проповедей, которые сопровождаются отрывками из них, видео с эфиров и текстами об актуальных событиях.
В Twitter (111 тыс. подписчиков) у него мало уникального контента. В основном это ретвиты или републикация с Facebook либо Instagram. Но иногда он пишет отдельные твиты, чаще всего с призывом молиться или с соболезнованиями. Как вот здесь о теракте в Барселоне.
Давид Лау
Главный раввин Израиля имеет свой аккаунт в Facebook. На него подписаны 13,2 тысячи человек. Он ориентирован на местную аудиторию, поэтому пишет посты лишь на иврите.
На своем аккаунте он публикует собственные выступления, официальные заявления и фотографии с различных встреч.
Очевидно, что активнее всего занимаются социальными сетями папа римский и далай-лама. Это и объясняет, почему именно они являются самыми популярными духовными лидерами в мире.