ТЕЛЕКРИТИКА

Что религиозные лидеры делают в соцсетях

О чем пишут папа римский, далай-лама, Али Хаменеи и Филарет

Общество

Как и для чего мировые религиозные лидеры используют соцсети, кто из них открыто критикует государства, а кто постит проповеди, почему глава УГКЦ не хочет заводить Facebook и что думает о социальных сетях папа римский.


Папа римский

Папа римский Франциск I считается одним из самых прогрессивных глав Католической церкви. Не удивительно, что он активен и в социальных сетях.

"Бежать за трендом, за лайком, собирать больше фолловеров в соцсетях – вот в чем мы, человеческие существа, оказались пойманы. Это то, что современное общество предлагает –одиночество со страхом ответственности и безумные усилия для самоутверждения", – считает он.

На его странице в Instagram (4,8 млн подписчиков) регулярно публикуются новые фотографии. Там и его проповеди, и встречи с паствой, и реакция на главные международные события. Например, папа опубликовал фото и написал пост с соболезнованием всем пострадавшим во время землетрясения в Мексике. Посты выходят одновременно на пяти языках.

В Twitter есть сразу девять официальных аккаунтов Франциска, все они на разных языках (есть даже на арабском). Самым популярным является испаноязычный – 14,3 млн подписчиков. Там он пишет об актуальных событиях и делится собственными мыслями. "Я призываю к миру и разоружению: в этом мире, раненном насилием, нам нужно братство между народами", – пишет папа римский.

Отметим, что официальной страницы в Facebook у Франциска нет.

Далай-лама XIV

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Духовный лидер последователей тибетского буддизма также довольно активен в социальных сетях. На его Instagram подписаны 894 тыс. человек. Там он публикует фотографии с различных встреч, проповедей и событий. Примечательно, что практически на каждом фото далай-лама улыбается.

В Twitter (14,9 млн подписчиков) он также делится собственными мыслями касательно происходящих вокруг событий. Как и папа римский, он использует площадку для призывов к миру. "Мир исходит не только от молитвы, но и требует от нас принятия мер. Наша цель – это демилитаризованный мир", – пишет он.

Далай-лама не боится писать и о не совсем популярных вещах в кругу верующих: "Сегодня нам нужны универсальные ценности, основанные не на вере, а на научных выводах, общем опыте и здравом смысле".

В Facebook у Далай-ламы 13,8 млн.подписчиков. Там он публикует, в основном, видео со своим участием (различные встречи и эфиры), а также пишет посты о том, что его волнует. Например, что молодежь должна принимать активное участие в изменении мира, призывает к большему состраданию и рассказывает, как доброта помогает бороться с деструктивными эмоциями. К тому же, здесь он также говорит о пользе науки и о том, что нужно использовать ее достижения.

"Я убежден в том, что подлинное сотрудничество между современными психологическими науками и древней индийской наукой о разуме возможно. Оно может внести значительный вклад в научное понимание и разработку полезных образовательных и терапевтических методов. Применение осознанности и практики, связанных с добротой и состраданием, особенно эффективны", – пишет далай-лама.

Али Хаменеи

Фото: РИА НОВОСТИ

Великий аятолла, духовный лидер Ирана активно ведет свои социальные сети, в отличие от многих других представителей ислама.

В Instagram у него 1,6 млн подписчиков. Там он публикует фото и видео с различных встреч, а также просто фотографии, под которыми пишет посты. Чаще всего, он цитирует отрывки из Корана или пишет собственные мысли. Также там можно найти критику Соединенных Штатов Америки.

В Twitter (359 тыс. подписчиков) он часто критикует руководство США. В частности, много достается президенту Дональду Трампу.

"Коррумпированные, лживые официальные лица США откровенно обвиняют Иран во лжи. Они – лжецы, которые лоббируют незаконные интересы любой ценой", – пишет Али Хаменеи.

Также он пишет о том, что никто не сможет запугать Иран и государство не отступит от защиты собственных интересов.

В Facebook (185 тыс. подписчиков) он также много критикует руководство США, публикует видео и фото своих выступлений, а также рассказывает о том, что его волнует в данный момент.

"Дешевое выступление президента США наполнено ложью, а гангстерская риторика разоблачает их гнев, отчаяние и невежество. Речь, произнесенная американским президентом, не могла вызвать гордости у его сограждан. Образованная американская элита должна стыдится того, что у нее такой президент", – считает он.

Патриарх Кирилл

Глава Российской православной цекви неоднократно высказывался об интернете и социальных сетях. Однако то он критикует священников за то, что они недостаточно активно общаются в соцсетях с паствой, то призывает не пользоваться интернетом, ведь "не должно быть никакого приспособления монашеской жизни к современным условиям".

У патриарха есть аккаунты в Facebook (25,8 тыс. подписчиков) и во «Вконтакте» (392 тыс. подписчиков). Примечательно, что в российской соцсети Кириллу нельзя написать сообщение, зато можно отправить подарок. Хотя, как сказано выше, сам патриарх призвал священников общаться с паствой в соцсетях. В обеих соцсетях Кирилл публикует отрывки из своих проповедей, подкрепленные видео или фотографиями.

Патриарх Филарет

У главы Украинской православной церкви Киевского патриархата есть аккаунт в Facebook, где на него подписаны 4,1 тыс. человек.

Очень заметно, что страничкой никто особенно не занимается. В основном на ней публикуются новости с сайта УПЦ КП или посты о деятельности церкви и ее главы.

Святослав (Шевчук)

У предстоятеля Украинской греко-католической церкви также есть лишь аккаунт в Facebook с 40 тысячами подписчиков. Большую часть контента занимают перепечатки с официального сайта УГКЦ, посвященные деятельности Святослава и церкви. Однако эта страничка является, скорее, представительством самой церкви, ведь сам Шевчук говорил, что у него нет времени для того, чтобы вести Facebook, а нанимать помощников для этого он не хочет.

"Возможно, я когда-нибудь зайду на этот сайт, но для того, чтобы пообщаться с вами. Но сначала я должен немного упорядочить свою жизнь после последних событий, и тогда уж обязательно стану открытым для такого общения. Будьте уверены, я понимаю силу и важность масс-медиа в современном мире, в том числе для того, чтобы проповедовать Божье слово. Я обещаю, как только упорядочу свою жизнь, зарегистрируюсь на сайте Facebook", –сказал Святослав.

Джастин Уэлби

Архиепископ кентерберийский зарегистрирован в трех самых популярных соцсетях. В своем Instagram (8,2 тыс.подписчиков) он публикует фото с различных встреч и событий. Например, недавно он встречался с экс-президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В своем Facebook (156,5 тыс. подписчиков) он постит фото с проповедей, которые сопровождаются отрывками из них, видео с эфиров и текстами об актуальных событиях.

В Twitter (111 тыс. подписчиков) у него мало уникального контента. В основном это ретвиты или републикация с Facebook либо Instagram. Но иногда он пишет отдельные твиты, чаще всего с призывом молиться или с соболезнованиями. Как вот здесь о теракте в Барселоне.

Давид Лау

Главный раввин Израиля имеет свой аккаунт в Facebook. На него подписаны 13,2 тысячи человек. Он ориентирован на местную аудиторию, поэтому пишет посты лишь на иврите.

На своем аккаунте он публикует собственные выступления, официальные заявления и фотографии с различных встреч.

Очевидно, что активнее всего занимаются социальными сетями папа римский и далай-лама. Это и объясняет, почему именно они являются самыми популярными духовными лидерами в мире.

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