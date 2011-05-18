Что религиозные лидеры делают в соцсетях

Папа римский Франциск I считается одним из самых прогрессивных глав Католической церкви. Не удивительно, что он активен и в социальных сетях.

"Бежать за трендом, за лайком, собирать больше фолловеров в соцсетях – вот в чем мы, человеческие существа, оказались пойманы. Это то, что современное общество предлагает –одиночество со страхом ответственности и безумные усилия для самоутверждения", – считает он.