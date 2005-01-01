ТЕЛЕКРИТИКА

Что не так с сериалом «Марк+Наталка»?

За 12 лет Леся и Рома разучились думать и вернулись к консервативным истокам

Общество

Зимой 2005 года в разгар Оранжевой революции на экраны ICTV выходит первый украиноязычный ситком под названием «Леся+Рома». Бытовые отношения легкомысленной рыжеволосой девушки и обаятельного молодого человека становятся отдушиной для миллионов украинских телезрителей, измученных нестабильной политической ситуацией. Спустя 12 лет комедийный сериал решили переснять. Но что-то пошло не так.


Казалось бы, и ситуация в стране в разы хуже, чем в конце 2004 года, – все так же продолжается не только политический, но и экономический кризис. Именно неприглядной окружающей действительностью авторы сериала объясняют свою затею вернуть «домашний быт» на экраны телевизоров.

«В стране сейчас все плохо и печально: снег, сугробы, военные действия. Нам кажется, что зрителям не хватает простых и понятных историй из обычной жизни, увидев которые, каждый может узнать себя, посмеяться, поиронизировать и просто получить удовольствие. Поэтому мы решили, что пора поддать нашей жизни этого огня. «Леся+Рома» всегда был хитом канала ICTV. Это бренд, который мы любим, более того, это формат, который живет во всем мире уже много лет. В конце концов, тема отношений мужчины и женщины просто не может быть неактуальной», – рассказывала в начале весны во время презентации проекта руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.

Анастасия Штейнгауз

Фото: социальные сети

И тут, конечно, не поспоришь. Семейные отношения в формате ситкомов еще долго будут в тренде. Но тогда почему, казалось бы, идеальный в плане современных вызовов сериал не собирает даже среднюю долю телеканала ICTV, в то время как лишь одну серию «Леси+Ромы» смотрели до двух миллионов украинцев по всей стране?

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Во-первых, стоит признать, что, как правило, адаптации, пародии или, еще хуже, – самопародии, успешными бывают редко. Пример тому – попытка «Нового канала» спародировать «Фабрику звезд» в проекте «Спой, если сможешь» в 2011 году, который по рейтингам даже не приблизился к успеху «Фабрики».

Во-вторых, если уж и браться за такую тонкую работу, то стоит максимально изучить современные потребности аудитории, тренды и формат отношений в паре, который достаточно сильно трансформировался в общественном сознании за эти 12 лет. Но, видимо, у ICTV на это времени не хватило.

Кто такие Леся с Ромой и Марк с Наталкой?

Леся (Ирма Витовская) и Рома (Дмитрий Лаленков)

Фото: кадр из сериала

Марк ( Марк Дробот) и Наталка (Наталья Кобизская)

Фото: кадр из сериала

Когда идея вернуть Лесю и Рому только витала в мыслях телеканала, Анастасия Штейнгауз подчеркивала, что заинтересована в поиске актеров, которые будут личностями, а не будут играть Ирму Витовскую и Дмитрия Лаленкова, более известных нам как Леся и Рома. Сомневались авторы сериала тогда, похоже, во всем. Даже в том, будет ли новая Леся рыжей или нужно искать совершенно новые образы. В результате, когда после длительных кастингов в первом тизере появилась Наталья Кобизская, которую ради роли перекрасили в рыжий цвет, стало ясно, что экспериментировать канал не стал.

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Подобная история получилась и с Марком, которого играет один из самых востребованных в последнее время украинских актеров, Марк Дробот («Сувенир из Одессы», «На краю любви», «Хозяйка»). Характер Марка практически один в один повторяет известного нам Рому. Оправдание этому такое – дескать, Дмитрий Лаленков по сюжету ребута и есть отцом Марка.

Марк Дробот, Наталья Кобизская и Дмитрий Лаленков

Фото: ICTV

Единственное отличие героев пока в том, что Рому часто можно было застать с книгой в руках, – тем самым создатель первой версии ситкома Александр Даруга оправдывал некую скованность и серьезность героя.

Кадр из «Леся+Рома»

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Марк же, по сюжету сериала, предпочитает не читать. Читает в основном Наталка, но, судя по всему, неоправданно. Свои знания она не применяет ни в речи, ни в жизни.

Кадр из сериала «Марк+Наталка»

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Почему Марк и Наталка разучились шутить?

Удачный юмор – залог успеха любого комедийного продукта, будь то шоу или сериал. За те 10 лет, что зрители не видели «Лесю+Рому», в мире произошло немало событий, которые сегодня достаточно успешно обыгрываются в таких рейтинговых проектах, как  «Лига смеха»,  «Вечерний квартал»  или  «Дизель-шоу»  на ICTV. Юмор «Марк+Наталка» отдали в руки стендап-комику из Ровно Павлу Евчуку и его команде.

Кто такой Павел Евчук? О комедианте известно немного. В этом году Евчук активно занимается редакторской и сценарной работой на ICTV, адаптируя и придумывая шутки на украинский лад, к примеру, в таком проекте, как «Копы на работе». До этого, в 2016 году, Павел Евчук принимал участие в проекте «Рассмеши комика» на «1+1» . Шутил стендапер тогда вот так:

В этом ролике, кстати, Паша советует, что если перед мужчиной будет выбор – завести отношения с женщиной или купить собаку – мужчина должен обязательно выбрать последнее. Потому что, продолжает комик, если в собаку кинуть мячом, она не скажет после этого: «Ты что, баран?» Плюс ко всему, после собаки на ковре якобы остается куда меньше шерсти. (Серьезно?)

Приблизительно на уровне шуток Павла в 2016 году сегодня шутят в ситкоме «Марк+Наталка». Если некий снобизм Ромы был скорее ситуативным и каждый зритель знал, что Рома на самом деле любит Лесю, то Марку иногда и вправду хочется посоветовать завести отношения с собакой.

Кадр из «Леся+Рома»

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Кадр из «Марк+Наталка»

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Стоит признать, уровень сексизма и прославления патриархальных отношений в сериале просто зашкаливает. При этом героиню, которую сыграла Наталья Кобизская, кажется, вообще по сценарию не наделили умением размышлять, а единственный функционал Наташи – ревновать, желать детей и общаться с Марком, как с ребенком.

Кадр из «Марк+Наталка»

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Тут авторы нового сериала как раз упустили шарм прямоты и эротики, присутствовавший в «Лесе+Роме». К слову, в 2009 году тогдашний орган контроля Нацкомиссия по морали даже признала одну серию домашнего ситкома «вызывающей» и призвала снять с эфира.

Кадр из «Леся+Рома»

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В «Марк+Наталка» эротики практически нет. О сексе герои говорят постольку-поскольку и насколько асексуально, что иногда с трудом верится в то, что у этой пары вообще бывает секс. Взять хотя бы слово, которым Наталка называет половой орган Марка – «дзюрык». Леся в далеком 2005-м называла его в рамках литературного языка – «член» или «пенис».

Почему не доработали?

Первоначальная команда, которая работала над проектом: продюсер Александра Лозинская, креативный продюсер Алексей Васильев и режиссер Максим Голенко

Фото: ICTV

В результате вместо сериала получилась достаточно странная смесь. Возможно, дело в режиссере. Ведь для  Гарика Бирчи («Виталька») «Марк+Наталка» – дебют. К слову, изначально сериалом должен был заниматься один из самых востребованных театральных режиссеров Украины –  Максим Голенко. Но, видимо, не сложилось. На презентации проекта, которая состоялась в марте этого года, Голенко честно признался журналистам, что браться за ребут такого известного проекта, как «Леся+Рома» ему «стремновато».

Тогда коллеги по производству утешали Максима тем, что именно он был задействован в съемках последних серий «Леси+Ромы», мол, кому же лучше знать кухню ситкома. Но уже в июле на ICTV сообщили, что проект передан в руки Гарику Бирче.

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Сколько будет сезонов и серий у ситкома «Марк+Наталка» пока неизвестно. На момент написания статьи на телеканале ICTV вышло 16 серий. Первая серия ребута (вторник, 25 сентября, 17:40) собрала 7,3% по аудитории 18–54 (50k+), вторая в тот же день – 4,4%. Пятничные серии внушили немного больше оптимизма – 8,3% и 5,4% соответственно. На второй неделе показатели упали в среднем до 6,5% доли.

Напомним, премьера сериала состоялась 25 сентября.

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