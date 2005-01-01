Что не так с сериалом «Марк+Наталка»?

Казалось бы, и ситуация в стране в разы хуже, чем в конце 2004 года, – все так же продолжается не только политический, но и экономический кризис. Именно неприглядной окружающей действительностью авторы сериала объясняют свою затею вернуть «домашний быт» на экраны телевизоров.

«В стране сейчас все плохо и печально: снег, сугробы, военные действия. Нам кажется, что зрителям не хватает простых и понятных историй из обычной жизни, увидев которые, каждый может узнать себя, посмеяться, поиронизировать и просто получить удовольствие. Поэтому мы решили, что пора поддать нашей жизни этого огня. «Леся+Рома» всегда был хитом канала ICTV. Это бренд, который мы любим, более того, это формат, который живет во всем мире уже много лет. В конце концов, тема отношений мужчины и женщины просто не может быть неактуальной», – рассказывала в начале весны во время презентации проекта руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.