Что не так с сериалом «Марк+Наталка»?

Зимой 2005 года в разгар Оранжевой революции на экраны ICTV выходит первый украиноязычный ситком под названием «Леся+Рома». Бытовые отношения легкомысленной рыжеволосой девушки и обаятельного молодого человека становятся отдушиной для миллионов украинских телезрителей, измученных нестабильной политической ситуацией. Спустя 12 лет комедийный сериал решили переснять. Но что-то пошло не так.
Казалось бы, и ситуация в стране в разы хуже, чем в конце 2004 года, – все так же продолжается не только политический, но и экономический кризис. Именно неприглядной окружающей действительностью авторы сериала объясняют свою затею вернуть «домашний быт» на экраны телевизоров.
«В стране сейчас все плохо и печально: снег, сугробы, военные действия. Нам кажется, что зрителям не хватает простых и понятных историй из обычной жизни, увидев которые, каждый может узнать себя, посмеяться, поиронизировать и просто получить удовольствие. Поэтому мы решили, что пора поддать нашей жизни этого огня. «Леся+Рома» всегда был хитом канала ICTV. Это бренд, который мы любим, более того, это формат, который живет во всем мире уже много лет. В конце концов, тема отношений мужчины и женщины просто не может быть неактуальной», – рассказывала в начале весны во время презентации проекта руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.
И тут, конечно, не поспоришь. Семейные отношения в формате ситкомов еще долго будут в тренде. Но тогда почему, казалось бы, идеальный в плане современных вызовов сериал не собирает даже среднюю долю телеканала ICTV, в то время как лишь одну серию «Леси+Ромы» смотрели до двух миллионов украинцев по всей стране?
Во-первых, стоит признать, что, как правило, адаптации, пародии или, еще хуже, – самопародии, успешными бывают редко. Пример тому – попытка «Нового канала» спародировать «Фабрику звезд» в проекте «Спой, если сможешь» в 2011 году, который по рейтингам даже не приблизился к успеху «Фабрики».
Во-вторых, если уж и браться за такую тонкую работу, то стоит максимально изучить современные потребности аудитории, тренды и формат отношений в паре, который достаточно сильно трансформировался в общественном сознании за эти 12 лет. Но, видимо, у ICTV на это времени не хватило.
Подобная история получилась и с Марком, которого играет один из самых востребованных в последнее время украинских актеров, Марк Дробот («Сувенир из Одессы», «На краю любви», «Хозяйка»). Характер Марка практически один в один повторяет известного нам Рому. Оправдание этому такое – дескать, Дмитрий Лаленков по сюжету ребута и есть отцом Марка.
Удачный юмор – залог успеха любого комедийного продукта, будь то шоу или сериал. За те 10 лет, что зрители не видели «Лесю+Рому», в мире произошло немало событий, которые сегодня достаточно успешно обыгрываются в таких рейтинговых проектах, как «Лига смеха», «Вечерний квартал» или «Дизель-шоу» на ICTV. Юмор «Марк+Наталка» отдали в руки стендап-комику из Ровно Павлу Евчуку и его команде.
Кто такой Павел Евчук? О комедианте известно немного. В этом году Евчук активно занимается редакторской и сценарной работой на ICTV, адаптируя и придумывая шутки на украинский лад, к примеру, в таком проекте, как «Копы на работе». До этого, в 2016 году, Павел Евчук принимал участие в проекте «Рассмеши комика» на «1+1» . Шутил стендапер тогда вот так:
В этом ролике, кстати, Паша советует, что если перед мужчиной будет выбор – завести отношения с женщиной или купить собаку – мужчина должен обязательно выбрать последнее. Потому что, продолжает комик, если в собаку кинуть мячом, она не скажет после этого: «Ты что, баран?» Плюс ко всему, после собаки на ковре якобы остается куда меньше шерсти. (Серьезно?)
Приблизительно на уровне шуток Павла в 2016 году сегодня шутят в ситкоме «Марк+Наталка». Если некий снобизм Ромы был скорее ситуативным и каждый зритель знал, что Рома на самом деле любит Лесю, то Марку иногда и вправду хочется посоветовать завести отношения с собакой.
Тут авторы нового сериала как раз упустили шарм прямоты и эротики, присутствовавший в «Лесе+Роме». К слову, в 2009 году тогдашний орган контроля Нацкомиссия по морали даже признала одну серию домашнего ситкома «вызывающей» и призвала снять с эфира.
В результате вместо сериала получилась достаточно странная смесь. Возможно, дело в режиссере. Ведь для Гарика Бирчи («Виталька») «Марк+Наталка» – дебют. К слову, изначально сериалом должен был заниматься один из самых востребованных театральных режиссеров Украины – Максим Голенко. Но, видимо, не сложилось. На презентации проекта, которая состоялась в марте этого года, Голенко честно признался журналистам, что браться за ребут такого известного проекта, как «Леся+Рома» ему «стремновато».
Тогда коллеги по производству утешали Максима тем, что именно он был задействован в съемках последних серий «Леси+Ромы», мол, кому же лучше знать кухню ситкома. Но уже в июле на ICTV сообщили, что проект передан в руки Гарику Бирче.
Сколько будет сезонов и серий у ситкома «Марк+Наталка» пока неизвестно. На момент написания статьи на телеканале ICTV вышло 16 серий. Первая серия ребута (вторник, 25 сентября, 17:40) собрала 7,3% по аудитории 18–54 (50k+), вторая в тот же день – 4,4%. Пятничные серии внушили немного больше оптимизма – 8,3% и 5,4% соответственно. На второй неделе показатели упали в среднем до 6,5% доли.
Напомним, премьера сериала состоялась 25 сентября.