Что не так с протестантами и медиа в Украине

Почему СМИ написали о киевском выступлении известного мотивационного спикера Ника Вуйчича, но не заметили 150 тысяч человек на главной площади страны. Блогеры разобрались, кто в этом виноват и что же дальше делать.
17 сентября протестантские религиозные общины организовали на Майдане Незалежности в Киеве массовое празднование Дня благодарения и бесплатное выступление известного мотивационного спикера из Австралии Ника Вуйчича.
После этого целую неделю в соцсетях не утихали споры, почему СМИ почти не заметили около 150 тысяч человек на Майдане, но написали о приезде Вуйчича и его встречах с ветеранами АТО.
Политолог Виктор Уколов написал 18 сентября в своей колонке на "Украинской Правде" о том, что "украинцы-православные и украинцы-протестанты, как и католики и атеисты имеют равные права": "И если телеканалы ведут прямые трансляции богослужений в православных храмах на Рождество, Пасху и Троицу, то почему бы не показать первый всеукраинский День Благодарения? Тем более, что трансляция шла на 26 стран на шести языках".
Он также отметил, что марш ЛГБТ, в котором принимали участие несколько сотен человек, показывали все украинские телеканалы: "Даже сегодня утром УП не дала ни одного фото с Дня Благодарения, зато сообщила, что премьер Сербии приняла участие в гей-параде".
В Украине, где православие считается доминирующей религией, протестантизм (доминирует, к примеру, в США) до сих пор считается чем-то постыдным, а прихожан протестантских церквей нередко называют "сектантами".
Видимо, поэтому стесняются писать о протестантах и журналисты. Так, к примеру, журналист Hromadske Настя Станко написала в комментариях в Facebook под постом у коллеги из LB.ua о том, что эту тему сложно вместить в информационное поле и что не хотелось бы сводить приезд Вуйчича к теме "протестанты и Бог".
Страна и общество стремительно меняются, и мы сами не всегда успеваем отследить эти изменения, написал у себя в Facebook блогер и журналист Денис Казанский. "Нетипичный для Украины протестантский праздник вдруг собрал в разы больше народу, чем любой православный крестный ход. И это при том, что страна у нас вроде как считается православной. Раньше представить себе такое было невозможно, а сегодня это уже реальность.
Ник Вуйчич в православной стране без труда собрал в разы больше людей, чем московский патриарх. Мир меняется". Украинцы на автомате продолжают считать себя преимущественно православной нацией, хотя по количеству активных верующих протестанты быстро догоняют православное большинство, добавляет Казанский.
Однако сами же представители протестантских общин посоветовали коллегам лучше и активнее работать с медиа, а не обвинять журналистов в табуировании этой темы. Так, сообщество Misanthropic Church посоветовало никогда не обвинять и не оскорблять публично журналистов: "Если ты позволяешь себе публично не просто критику, а оскорбительные обвинения "продажные медиа", "ЛГБТшные подстилки", "журнашлюшки", то знай: ты ставишь крест на своем будущем присутствии в медиа".
"Обвиняя окружающих в том, что о вас не рассказали в медиа, ты, прежде всего, расписываешься в собственной некомпетентности. В том, что плохо осветили какое-то событие виноват прежде всего пиарщик/пресс-секретарь или тот, кто отвечает за коммуникации".
"Медиа ничего тебе не обязаны. 100 тысяч человек на главной площади страны - это не информационный повод. Выступление спикера с банальными лозунгами - это не информационный повод".
"Медиа - это бизнес. Медиа продают информацию. За условные 3 минуты сюжета в прайм-тайм одновременно конкурируют 10-ки, если не 100-ни событий, людей и организаций".
В Misanthropic Church посоветовали протестантским лидерам в Украине и их пресс-службам развивать информационную инфраструктуру, строить отношения со СМИ, инвестировать в коммуникации, нанимать профессионалов и привлекать экспертов.
"Ты нанимаешь профессионала, имеющего опыт работы в светском секторе, с базой контактов журналистов. Ты платишь ему зарплату не ниже средней по рынку. А еще лучше - выше, потому что одно дело (с т.ч. карьерной перспективы) работать в религиозной организации или в международной компании или известной общественной организации.
Ты готовишь медиа-план на месяц, квартал, год. Где расписываешь все свои активности и как они будут отражены в медиа. И, желательно, делать как можно больше пресс-конференций.
Ты проводишь для журналистов серию неформальных мероприятий: пресс-завтраки, пресс-туры, тренинги (как писать о религии). Ты строишь взаимоотношения, рассказываешь о себе, отвечаешь на все неудобные вопросы. И работайте со спикерами от церквей и организаций. Устраивайте им тренинги по ораторскому искусству, как себя вести на пресс-конференции, учите их писать авторские колонки".