Что не так с протестантами и медиа в Украине

Политолог Виктор Уколов написал 18 сентября в своей колонке на "Украинской Правде" о том, что "украинцы-православные и украинцы-протестанты, как и католики и атеисты имеют равные права": "И если телеканалы ведут прямые трансляции богослужений в православных храмах на Рождество, Пасху и Троицу, то почему бы не показать первый всеукраинский День Благодарения? Тем более, что трансляция шла на 26 стран на шести языках".

Он также отметил, что марш ЛГБТ, в котором принимали участие несколько сотен человек, показывали все украинские телеканалы: "Даже сегодня утром УП не дала ни одного фото с Дня Благодарения, зато сообщила, что премьер Сербии приняла участие в гей-параде".

В Украине, где православие считается доминирующей религией, протестантизм (доминирует, к примеру, в США) до сих пор считается чем-то постыдным, а прихожан протестантских церквей нередко называют "сектантами".

Видимо, поэтому стесняются писать о протестантах и журналисты. Так, к примеру, журналист Hromadske Настя Станко написала в комментариях в Facebook под постом у коллеги из LB.ua о том, что эту тему сложно вместить в информационное поле и что не хотелось бы сводить приезд Вуйчича к теме "протестанты и Бог".