Что может новогодний бот от «1+1»

В преддверии новогодних праздников группа 1+1 media запустила интерактивный проект «Новый год начинается с ТВ».

Кроме того, что на сайте ведется обратный отсчет до Нового года, на нем пользователи могут посмотреть серию праздничных роликов и пообщаться с виртуальным собеседником СантаБотом.

СантаБот делает новогодние предсказания, предлагает праздничную музыку, которую можно прослушать непосредственно в Facebook Messenger, и поучаствовать в увлекательном онлайн-квесте, а также возможность отправить письмо Санте. Кроме того, СантаБот будет поддерживать начатую беседу в течение всех новогодних праздников и дарить подарки.