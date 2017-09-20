Что может новогодний бот от «1+1»

В преддверии новогодних праздников группа 1+1 media запустила интерактивный проект «Новый год начинается с ТВ».
Кроме того, что на сайте ведется обратный отсчет до Нового года, на нем пользователи могут посмотреть серию праздничных роликов и пообщаться с виртуальным собеседником СантаБотом.
СантаБот делает новогодние предсказания, предлагает праздничную музыку, которую можно прослушать непосредственно в Facebook Messenger, и поучаствовать в увлекательном онлайн-квесте, а также возможность отправить письмо Санте. Кроме того, СантаБот будет поддерживать начатую беседу в течение всех новогодних праздников и дарить подарки.
По словам PR-директора Светланы Павелецкой, сейчас у бизнеса есть немало возможностей для завоевания лояльности существующей аудитории и привлечения новой. И хотя чат-боты становятся достаточно распространенным явлением Facebook-коммуникации, не все используют их интересно, а кто-то до сих пор не знает о подобных платформах для соцсетей.
"Цель нашего СантаБота − показать аудитории, что для хороших диджитал-кейсов не нужны огромные затраты на реализацию, главное − подходить креативно!", − добавляет она.
Фото: Пресс-служба 1+1 media