ТЕЛЕКРИТИКА

Что может новогодний бот от «1+1»

Общество

В преддверии новогодних праздников группа 1+1 media запустила интерактивный проект «Новый год начинается с ТВ».

Кроме того, что на сайте ведется обратный отсчет до Нового года, на нем пользователи могут посмотреть серию праздничных роликов и пообщаться с виртуальным собеседником СантаБотом.

СантаБот делает новогодние предсказания, предлагает праздничную музыку, которую можно прослушать непосредственно в Facebook Messenger, и поучаствовать в увлекательном онлайн-квесте, а также возможность отправить письмо Санте. Кроме того, СантаБот будет поддерживать начатую беседу в течение всех новогодних праздников и дарить подарки.

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По словам PR-директора Светланы Павелецкой, сейчас у бизнеса есть немало возможностей для завоевания лояльности существующей аудитории и привлечения новой. И хотя чат-боты становятся достаточно распространенным явлением Facebook-коммуникации, не все используют их интересно, а кто-то до сих пор не знает о подобных платформах для соцсетей.

"Цель нашего СантаБота − показать аудитории, что для хороших диджитал-кейсов не нужны огромные затраты на реализацию, главное − подходить креативно!", − добавляет она.

Фото: Пресс-служба 1+1 media

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