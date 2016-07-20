ТЕЛЕКРИТИКА

Что мы знаем об убийстве Павла Шеремета

Насколько продвинулось следствие в расследовании убийства журналиста

Общество

5 версий причин преступления, отсутствие подозреваемых и возможный русский след в убийстве журналиста.


Вчера, 8 февраля, состоялся брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором он рассказал о том, насколько следствие продвинулось в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Телекритика» собрала всю публичную информацию по этому делу и подготовила ответы на основные вопросы.

Установлена ли причина убийства?

Нет, следствие рассматривает сразу 5 версий преступления: от дестабилизации ситуации в стране до конфликтов в личной жизни. Однако основной версией в МВД считают его профессиональную журналистскую деятельность.

Есть ли подозреваемые?

Тоже нет. У следствия пока нет ни одного человека в статусе «подозреваемый». В то же время, по словам заместителя главы Нацполиции Александра Вакуленко, у следствия "есть понимание заказчиков и исполнителей, пособников, но это не является предметом, который можно сегодня озвучивать".

«В ходе следствия были допрошены более 1800 человек»

Глава МВД Арсен Аваков также сообщил, что пока еще рано обнародовать фотороботы подозреваемых, "ведь следствие продолжается, а это будет значить, что оно зашло в тупик".

Чем все это время занималось следствие?

В ходе следствия были допрошены свыше 1800 человек. Проведено более 280 исследований публикаций, тем эфиров и рукописных записей. Изъяты видеозаписи из более 200 активных камер, установленных в районе совершения преступления и на прилегающих к нему территориях, станциях метро и аэропортах за период от пяти дней до двух месяцев фиксации. В общем изъято и отрабатывается 150 Тб видеоматериалов

Кем был Павел Шеремет

Подготовлено 424 ходатайства о временном доступе к информации, содержащейся у операторов мобильной связи и касающейся 18 765 абонентских номеров, 14 000 IMEI, 130 мониторингов соединений абонентов. Назначено 16 комплексных экспертиз, из которых 9 уже выполнено.

А как же помощь от международных организаций?

Следствие обратилось в 14 стран с запросами о предоставлении международной правовой помощи. Более детальная информация о запросах не раскрывается в интересах следствия.

Известно, что помощь оказывало ФБР: специалисты бюро осматривали автомобиль и место событий, взрывотехническая экспертиза выявила следы дифениламина и гексогена.

Есть ли доказательства российского следа?

Все идет к тому, что именно эта версия станет для следствия главной. Арсен Аваков во время брифинга привел несколько фактов, которые намекают на участие россиян в убийстве Шеремета. Например, на месте преступления в момент его совершения оказалась съемочная группа «17 канала». Она также раньше всех оказалась и на месте убийства Олеся Бузины. Мониторинг соединений мобильных телефонов зафиксировал в районе места преступления в промежутке, близком к времени его совершения, 1193 соединения с российскими абонентами.

Также Аваков сообщил, что Шеремет встречался в Москве с экс-министром доходов и сборов в Украине Александром Клименко. По словам свидетелей, журналист покинул встречу недовольным и сказал, что у Клименко «православие головного мозга». Не стоит исключать, по словам Авакова, и дружбу журналиста с убитым в Москве российским оппозиционером Борисом Немцовым, книги которого выходили в издательстве Шеремета.



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