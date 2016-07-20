Что мы знаем об убийстве Павла Шеремета

Вчера, 8 февраля, состоялся брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором он рассказал о том, насколько следствие продвинулось в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Телекритика» собрала всю публичную информацию по этому делу и подготовила ответы на основные вопросы.