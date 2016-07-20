Что мы знаем об убийстве Павла Шеремета

5 версий причин преступления, отсутствие подозреваемых и возможный русский след в убийстве журналиста.
Вчера, 8 февраля, состоялся брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором он рассказал о том, насколько следствие продвинулось в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
«Телекритика» собрала всю публичную информацию по этому делу и подготовила ответы на основные вопросы.
Установлена ли причина убийства?
Нет, следствие рассматривает сразу 5 версий преступления: от дестабилизации ситуации в стране до конфликтов в личной жизни. Однако основной версией в МВД считают его профессиональную журналистскую деятельность.
Есть ли подозреваемые?
Тоже нет. У следствия пока нет ни одного человека в статусе «подозреваемый». В то же время, по словам заместителя главы Нацполиции Александра Вакуленко, у следствия "есть понимание заказчиков и исполнителей, пособников, но это не является предметом, который можно сегодня озвучивать".
«В ходе следствия были допрошены более 1800 человек»
Чем все это время занималось следствие?
В ходе следствия были допрошены свыше 1800 человек. Проведено более 280 исследований публикаций, тем эфиров и рукописных записей. Изъяты видеозаписи из более 200 активных камер, установленных в районе совершения преступления и на прилегающих к нему территориях, станциях метро и аэропортах за период от пяти дней до двух месяцев фиксации. В общем изъято и отрабатывается 150 Тб видеоматериалов
А как же помощь от международных организаций?
Следствие обратилось в 14 стран с запросами о предоставлении международной правовой помощи. Более детальная информация о запросах не раскрывается в интересах следствия.
Известно, что помощь оказывало ФБР: специалисты бюро осматривали автомобиль и место событий, взрывотехническая экспертиза выявила следы дифениламина и гексогена.
Есть ли доказательства российского следа?
Все идет к тому, что именно эта версия станет для следствия главной. Арсен Аваков во время брифинга привел несколько фактов, которые намекают на участие россиян в убийстве Шеремета. Например, на месте преступления в момент его совершения оказалась съемочная группа «17 канала». Она также раньше всех оказалась и на месте убийства Олеся Бузины. Мониторинг соединений мобильных телефонов зафиксировал в районе места преступления в промежутке, близком к времени его совершения, 1193 соединения с российскими абонентами.
Также Аваков сообщил, что Шеремет встречался в Москве с экс-министром доходов и сборов в Украине Александром Клименко. По словам свидетелей, журналист покинул встречу недовольным и сказал, что у Клименко «православие головного мозга». Не стоит исключать, по словам Авакова, и дружбу журналиста с убитым в Москве российским оппозиционером Борисом Немцовым, книги которого выходили в издательстве Шеремета.