Что известно о задержании и освобождении Кристины Бердинских в Минске

Сегодня, когда журналистка находилась по адресу ул. Фабрициуса, 4, куда родственники принесли передачи задержанным, приехал наряд милиции. По словам правоохранителей, им якобы поступило сообщение о преступлении. "Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали: "Ждите". Рядом синий бус. Просят пройти в бус", – рассказала она.

Белорусский журналист, который также находился там, выложил видео задержания.