ТЕЛЕКРИТИКА

Что известно о задержании и освобождении Кристины Бердинских в Минске

Общество

«Телекритика» собрала всю информацию, известную о задержании украинской журналистки


Сегодня вечером в Минске правоохранители задержали корреспондента журнала «Новое время» Кристину Бердинских.

С чего все началось?

Сегодня, когда журналистка находилась по адресу ул. Фабрициуса, 4, куда родственники принесли передачи задержанным, приехал наряд милиции. По словам правоохранителей, им якобы поступило сообщение о преступлении. "Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали: "Ждите". Рядом синий бус. Просят пройти в бус", – рассказала она.

Белорусский журналист, который также находился там, выложил видео задержания.

Где сейчас находится журналистка?

Позже всех 13 человек увезли в автобусе в Московское РУВД Минска по адресу ул. Грушевская, 9.

Есть ли аккредитация?

Да, у Бердинских была аккредитация для работы в Минске.

Что теперь?

По словам журналистки, правоохранители говорят, что все 13 человек не задержаны, а привезены в РУВД для выяснения обстоятельств. Но из автобуса их все равно не выпускают.

Как рассказали «Телекритике» в редакции НВ, украинское консульство в курсе произошедшего и уже занимается этим вопросом.

Позже Бердинских сообщила, что четырех журналистов, в числе которых и она, отпустили. "Остальные 10 или 11 человек остались в милиции", – добавила журналистка.

Фото:Facebook Кристины Бердинских



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