Что известно о задержании и освобождении Кристины Бердинских в Минске

«Телекритика» собрала всю информацию, известную о задержании украинской журналистки
С чего все началось?
Сегодня, когда журналистка находилась по адресу ул. Фабрициуса, 4, куда родственники принесли передачи задержанным, приехал наряд милиции. По словам правоохранителей, им якобы поступило сообщение о преступлении. "Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали: "Ждите". Рядом синий бус. Просят пройти в бус", – рассказала она.
Белорусский журналист, который также находился там, выложил видео задержания.
Где сейчас находится журналистка?
Есть ли аккредитация?
Что теперь?
По словам журналистки, правоохранители говорят, что все 13 человек не задержаны, а привезены в РУВД для выяснения обстоятельств. Но из автобуса их все равно не выпускают.
Как рассказали «Телекритике» в редакции НВ, украинское консульство в курсе произошедшего и уже занимается этим вопросом.
Позже Бердинских сообщила, что четырех журналистов, в числе которых и она, отпустили. "Остальные 10 или 11 человек остались в милиции", – добавила журналистка.