Чорновол исключила пункт о СМИ из правок о декларациях

Верховная рада приняла правки бывшего журналиста, народного депутата Татьяны Чорновол к законопроекту № 6172 (внесение изменений в закон о предотвращении коррупции) без пунктов, касающихся представителей СМИ.

Так, правка № 6 предусматривает необходимость обязать подавать е-декларации кандидатов в депутаты всех уровней; лиц наблюдательных советов государственный банков и предприятий; членов общественных советом при госструктурах (поскольку их деятельность имеет коррупционный риск); антикоррупционеров, получающих целевые денежные средства на реализацию антикоррупционной государственной политики.

"И, наконец, я прошу исключить из этого перечня следующую категорию - это СМИ. Логика тут очень простая: у нас есть прекрасный законопроект, который мы должны проработать и принять, - о прозрачности медиасобственности. Там все расписано куда более четко", - добавила нардеп.В итоге, за данную правку проголосовало 236 народных депутатов (при 226 необходимых голосах).

Из поправок № 12, № 25, № 34 и № 37 Чорновол также попросила исключить пункты, касающиеся СМИ.

За принятие законопроекта № 6172 в целом с внесенными правками проголосовали 268 нардепов.

Напомним, вчера парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Раде принять поправки Чорновол, обязывающие руководителей, учредителей и редакторов СМИ подавать электронные декларации.

Фото: Facebook Владимира Струмковского