Число украинцев, посещающих «ВКонтакте», продолжает расти: Kantar TNS

Более трети украинских интернет-пользователей (34%) продолжает активно заходить на сайт российской соцсети «ВКонтакте» (Vk.com), несмотря на блокировку. Об этом свидетельствует августовское исследование Kantar TNS CMeter, на основе которого компания Kantar TNS составляет топ-25 самых популярных среди украинцев сайтов.

В результате, соцсеть поднялась с 11-го места на 10-е, а ее охват вырос с 26,42% до 34%.