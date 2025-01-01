Число украинцев, посещающих «ВКонтакте», продолжает расти: Kantar TNS

Более трети украинских интернет-пользователей (34%) продолжает активно заходить на сайт российской соцсети «ВКонтакте» (Vk.com), несмотря на блокировку. Об этом свидетельствует августовское исследование Kantar TNS CMeter, на основе которого компания Kantar TNS составляет топ-25 самых популярных среди украинцев сайтов.
В результате, соцсеть поднялась с 11-го места на 10-е, а ее охват вырос с 26,42% до 34%.
Лидировать в рейтинге продолжают сайты Google (в том числе Google.com.ua), YouTube и Facebook. Отметим, охват последней также вырос – с 55,41% в июле до 62,56% в августе. Закрывает топ-5 privatbank.ua+privat24.ua, которому уступила свою позицию Wikipedia.org.
Полный топ-25 популярных в августе сайтов выглядит так:
Напомним, в июле, согласно исследованию Kantar TNS, несмотря на запрет сайты соцсети «ВКонтакте», Mail.ru и Yandex.ua оставались в украинском топе, но уже за пределами первой десятки. А вот сайт «Одноклассников» покинул рейтинг.
Заглавное фото: Gosindex.ru
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