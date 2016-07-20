Число нарушений свободы слова в 2016 году сократилось, хотя угроз и препятствований работе журналистов стало больше

По итогам текущего года на неоккупированной территории Украины зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова».
Вместе с аннексированным Россией Крымом (31) и оккупированными территориями Донбасса (12) количество нарушений свободы слова в 2016-м составило 305 случаев.
Больше всего нарушения свободы слова проявились в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов - 107 (в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130). Чаще всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и представители местной власти.
На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов - 42( в 2015-м - 36, в 2014 году - 98, в 2013 году - 35), которые осуществлялись преимущественно частными лицами и депутатами разных уровней.
В тройку лидеров также вошли избиения и нападения на журналистов и ограничения доступа к публичной информации (по 30 случаев соответственно). Количество случаев избиений и нападений на журналистов в 2016 сократилась почти вдвое по сравнению с 2015 годом (58 нападений) и почти в 10 раз по сравнению с 2014-м (286). В основном нападали частные лица. "Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники", - отмечают в ИМИ.
Количество ограничений доступа к публичной информации (30) в этом году почти сравнялась с предыдущим годом (33 случая), в 2014 году их было 14, в 2013-м - 13 случаев. Ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.
Кроме того, в этом году в Украине произошел один случай убийства журналиста (в 2015 - 2, в 2014 - 7, в 2013 - ни одного). 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.
Что касается оккупированных территорий Донбасса ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, учитывая ограниченный доступ к этой территории. Речь идет о блокировании вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародование данных журналистов на сепаратистских сайтах (базах данных). Также в плену «ЛНР» находится трое блоггеров - жителей Луганска, которых боевики обвиняют распространении «экстремистских материалов». Для сравнения - в прошлом году было зафиксировано 16 случаев.
В Крыму же зафиксирован 31 случай нарушений свободы слова (в прошлом году - 43). На полуострове на СМИ и журналистов, как и в 2015 году, давили российские спецслужбы, Роскомнадзор, крымская оккупационная власть.
Согласно исследованию регионами-лидерами нарушений (без учета оккупированных территорий) стали:Киев (56) + Киевская область (6); Днепропетровская (21); Николаевская области (21); Волынь (18); Полтавская (17); Одесская (16); Львовская (13); Запорожская (12); Херсонская (12); Донецкая области (10) и Закарпатье (10).
Напомним, в 2015 году большинство случаев нарушения свободы слова произошли в Киеве (60), в 2014 - в Киеве (256), на востоке страны (Луганская область - 91 случай, Донецкая - 197) и в Крыму (148).
Фото: pravda.com.ua
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