ТЕЛЕКРИТИКА

Число нарушений свободы слова в 2016 году сократилось, хотя угроз и препятствований работе журналистов стало больше

Общество

По итогам текущего года на неоккупированной территории Украины зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют  данные ежегодного исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Вместе с аннексированным Россией Крымом (31) и оккупированными территориями Донбасса (12) количество нарушений свободы слова в 2016-м составило 305 случаев.

Больше всего нарушения свободы слова проявились в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов - 107 (в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130). Чаще всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и представители местной власти.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов - 42( в 2015-м - 36, в 2014 году - 98, в 2013 году - 35), которые осуществлялись преимущественно частными лицами и депутатами разных уровней.

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В тройку лидеров также вошли избиения и нападения на журналистов и ограничения доступа к публичной информации (по 30 случаев соответственно). Количество случаев избиений и нападений на журналистов в 2016 сократилась почти вдвое по сравнению с 2015 годом (58 нападений) и почти в 10 раз по сравнению с 2014-м (286). В основном нападали частные лица. "Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники", - отмечают в ИМИ.

Количество ограничений доступа к публичной информации (30) в этом году почти сравнялась с предыдущим годом (33 случая), в 2014 году их было 14, в 2013-м - 13 случаев. Ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.

Кроме того, в этом году в Украине произошел один случай убийства журналиста (в 2015 - 2, в 2014 - 7, в 2013 - ни одного). 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

Что касается оккупированных территорий Донбасса ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, учитывая ограниченный доступ к этой территории. Речь идет о блокировании вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародование данных журналистов на сепаратистских сайтах (базах данных). Также в плену «ЛНР» находится трое блоггеров - жителей Луганска, которых боевики обвиняют распространении «экстремистских материалов». Для сравнения - в прошлом году было зафиксировано 16 случаев.

В Крыму же зафиксирован 31 случай нарушений свободы слова (в прошлом году - 43). На полуострове на СМИ и журналистов, как и в 2015 году, давили российские спецслужбы, Роскомнадзор, крымская оккупационная власть.

Согласно исследованию регионами-лидерами нарушений (без учета оккупированных территорий) стали:Киев (56) + Киевская область (6); Днепропетровская (21); Николаевская области (21); Волынь (18); Полтавская (17); Одесская (16); Львовская (13); Запорожская (12); Херсонская (12); Донецкая области (10) и Закарпатье (10).

Напомним, в 2015 году большинство случаев нарушения свободы слова произошли в Киеве (60), в 2014 - в Киеве (256), на востоке страны (Луганская область - 91 случай, Донецкая - 197) и в Крыму (148).

Фото: pravda.com.ua



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