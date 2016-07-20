Число нарушений свободы слова в 2016 году сократилось, хотя угроз и препятствований работе журналистов стало больше

По итогам текущего года на неоккупированной территории Украины зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Вместе с аннексированным Россией Крымом (31) и оккупированными территориями Донбасса (12) количество нарушений свободы слова в 2016-м составило 305 случаев.

Больше всего нарушения свободы слова проявились в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов - 107 (в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130). Чаще всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и представители местной власти.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов - 42( в 2015-м - 36, в 2014 году - 98, в 2013 году - 35), которые осуществлялись преимущественно частными лицами и депутатами разных уровней.