Черкасский суд выпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко

Сосновский районный суд Черкасс в пятницу, 16 ноября, выпустил под залог подозреваемых в убийстве участника «Самообороны Майдана», журналиста Василия Сергиенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Как написал Аброськин в Facebook, в частности, судья изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, которого полиция обоснованно подозревает в организации убийства. Правоохранители разыскивали Мельника почти два года. Также судья назначил залог подозреваемому в выполнении убийства Виктору Горбенко.

«По решению суда ему (Мельнику. – Ред.) как организатору назначен залог в 2 млн грн, Горбенко, обоснованному подозреваемому одному из исполнителей – 800 тыс. грн. Кстати, Мельник в ходе следственных действий заказчика не назвал», – написал Аброськин.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко указал на «недопустимость уклонения от ответственности убийц журналиста».