Чехия открыла центр борьбы с фейками и интернет-пропагандой

При министерстве внутренних дел Чехии начал работать Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами (CNHH), сообщает DW.

Центр открылся с 1 января и насчитывает около 30 сотрудников. Они будут наблюдать за подозрительными публикациями в интернете, разоблачать фейковые новости и предупреждать их широкое распространение.Так, еще во время тестового режима работы сотрудникам CNHH удалось разоблачить сфальсифицированные предупреждения о готовящемся теракте в Праге.

Кроме того, по словам представителей власти, центр будет бороться не только против фейковых сообщений, но и против "пропаганды внешних сил".

Напомним, в прошлом году борьбу с российской пропагандой усилили немецкие спецслужбы: