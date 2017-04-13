Чеченцы угрожают насилием редакции «Новой газеты»

Редакция российской «Новой газеты» обеспокоена реакцией чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики на публикации о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно заявлению газеты,спустя три дня после первой публикации в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни. По официальным данным, в собрании приняли участие 15 тыс. человек.

На этом собрании советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Шахидов публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил "врагов нашей веры и нашей родины". Выступление Шахидова и других чеченских богословов транслировалось местным телевидением и широко разошлось в интернете, спровоцировав волну нетерпимых высказываний в соцсетях, отмечают в издании.

По результатам этого собрания была принята резолюция, второй пункт которой призывает к насилию: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

«Новую газету» поддержало «Эхо Москвы». "Угрозы, которые раздаются в адрес наших коллег из «Новой газеты» от представителей чеченской власти и духовенства, меня совсем не удивляют. Эти угрозы так похожи на угрозы, которые распространяет ИГИЛ в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков, что порой путаешь до степени смешения авторов этих угроз", - говорится в заявлении радиостанции.