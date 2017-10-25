Chartbeat назвал самую популярную статью 2017 года

Возглавила топ-100 статья одного из старейших и наиболее респектабельных американских литературных журналов The Atlantic – «Рабыня моей семьи». В ней рассказывается о современной семье, в которой фактически жила рабыня. Она помогала по дому и воспитывала детей, но не получала никакой платы за свой труд. Материал читали в общей сложности 57 949 110 минут, что составляет чуть больше 110 лет.

На втором месте – материал, размещенный на сайте американского спортивного телеканала ESPN, «Я просто хотел выжить» о двух студентах-футболистах, которые хотели встретиться с девушками, однако оказались похищены, в течение 40 часов их пытали в ванной комнате. На третьем– текст газеты The New York Times о стрелке из Лас-Вегаса, который убил 59 и ранил более 500 человек во время музыкального фестиваля, расстреливая толпу из окна гостиничного номера.