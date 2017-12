Chartbeat назвал самую популярную статью 2017 года

Платформа редакционных метрик Chartbeat назвала 100 материалов этого года, на чтение которых пользователи потратили максимальное количество времени. Всего было проанализировано 39 млн статей.

Вместе с тем сервис не учитывал материалы изданий, которые не являются его клиентами. Это, например, Buzzfeed, The Wall Street Journal и The New Yorker.