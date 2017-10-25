Chartbeat назвал самую популярную статью 2017 года

Платформа редакционных метрик Chartbeat назвала 100 материалов этого года, на чтение которых пользователи потратили максимальное количество времени. Всего было проанализировано 39 млн статей.
Вместе с тем сервис не учитывал материалы изданий, которые не являются его клиентами. Это, например, Buzzfeed, The Wall Street Journal и The New Yorker.
Возглавила топ-100 статья одного из старейших и наиболее респектабельных американских литературных журналов The Atlantic – «Рабыня моей семьи». В ней рассказывается о современной семье, в которой фактически жила рабыня. Она помогала по дому и воспитывала детей, но не получала никакой платы за свой труд. Материал читали в общей сложности 57 949 110 минут, что составляет чуть больше 110 лет.
На втором месте – материал, размещенный на сайте американского спортивного телеканала ESPN, «Я просто хотел выжить» о двух студентах-футболистах, которые хотели встретиться с девушками, однако оказались похищены, в течение 40 часов их пытали в ванной комнате. На третьем– текст газеты The New York Times о стрелке из Лас-Вегаса, который убил 59 и ранил более 500 человек во время музыкального фестиваля, расстреливая толпу из окна гостиничного номера.
Кроме того, в первую десятку попали два материала CNN, еще одна статья The Atlantic и четыре New York Times.
"Запутанные, хорошо написанные истории продолжают быть интересными широкой аудитории", – отмечает главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.
Со всем топ-100 статей можно ознакомиться здесь.
Фото: ТК