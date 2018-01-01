Business Insider поддержал Скарлетт Йоханссон в роли трансгендера, но потом передумал

Как пишет iMediaEthics, в колонке говорилось о том, что работа актера всегда заключается в том, чтобы представлять на экране другого человека. «Идентичность Йоханссон в реальной жизни не имеет отношения к ее экранной идентичности. За это актерам и платят. И если она хорошо выполнит свою работу, то все забудут, что скандал имел место», – писал автор. Как известно, активисты, выступающие за инклюзивность в кино, осудили выбор женщины на роль трансгендерного мужчины в новом биографическом фильме.

Вместо исчезнувшего текста на сайте Business Insider появилась редакторская заметка. «Мы удалили колонку, потому что пришли к выводу, что она не отвечает нашим редакторских стандартам». По данным Daily Beast, колонка была удалена 6 июля, а новый текст добавлен только 10-го.