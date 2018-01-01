Business Insider поддержал Скарлетт Йоханссон в роли трансгендера, но потом передумал

6 июля один из ведущих новостных порталов опубликовал колонку о том, что актриса всего лишь делает свою работу. Однако с тех пор статья мистическим образом пропала с сайта.
Как пишет iMediaEthics, в колонке говорилось о том, что работа актера всегда заключается в том, чтобы представлять на экране другого человека. «Идентичность Йоханссон в реальной жизни не имеет отношения к ее экранной идентичности. За это актерам и платят. И если она хорошо выполнит свою работу, то все забудут, что скандал имел место», – писал автор. Как известно, активисты, выступающие за инклюзивность в кино, осудили выбор женщины на роль трансгендерного мужчины в новом биографическом фильме.
Вместо исчезнувшего текста на сайте Business Insider появилась редакторская заметка. «Мы удалили колонку, потому что пришли к выводу, что она не отвечает нашим редакторских стандартам». По данным Daily Beast, колонка была удалена 6 июля, а новый текст добавлен только 10-го.
Поддержав кастинговое решение фильма Rub & Tug, Business Insider оказался в меньшинстве. Профильные кинопорталы в основном осуждают режиссера Руперта Сандерса в его желании отдавать Йоханссон роли героев, которые являются представителями так называемых underrepresented groups – социальных групп, чьи представители фигурируют в массовой культуре реже, чем белые гетеросексуальные актеры. Например, в прошлогоднем фильме Сандерса «Призрак в доспехах» Йоханссон сыграла героиню, которая в оригинальной манге была азиаткой. ЛГБТ-портал INTO даже опубликовал пародийное видео, в котором транс-мужчины пробуются на старые роли Йоханссон, включая Черную Вдову из «Мстителей».
Напомним, модераторы раздела о Таносе на Reddit с помощью специального скрипта заблокировали половину его участников подобно тому, как сам злодей из «Мстителей» поступил с половиной Вселенной.