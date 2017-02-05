Британский фотокор рассказал подробности ранения в Авдеевке

Раненый в Авдеевке британский фотожурналист Кристофер Нанн рассказал в своем Twitter о том, как получил ранение, сообщает сайт espreso.tv.

"Я приехал в Авдеевку в четверг, 2 февраля, с моим водителем и другом Вовой. Мы отвезли медицинскую помощь в больницу, а потом большую часть дня ходили по городу и общались с жителями", - пишет он.

Вечером они с другом навестили знакомую, чтобы увидеть, как она живет в нынешних условиях. В это время усилился артиллерийский огонь."Неожиданно рядом с кухонным окном разорвалась ракета. Я был в спальне, и стекло и осколки от взрыва попали мне в лицо, частично в мой левый глаз. Вова был в коридоре и ранений не получил", - рассказывает фотокорреспондент.

А знакомая, которая в момент разрыва снаряда была на кухне, скончалась от ранений."Мы сидели на кухне лишь несколько мгновений перед этим, и если бы мы там оставались, то все бы погибли", - говорит Нанн.

Он сообщил, что уже выздоравливает, но добавил: "Это не про меня, это касается тех тысяч, которые умерли или страдают на этой тупой войне".

Напомним, 2 февраля стало известно, что в результате обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) пострадал британский фотограф Кристофер Нанн. Фотографа сразу госпитализировали в больницу им. Мечникова в Днепре. Позже медики сообщили, что смогли спасти ему зрение.