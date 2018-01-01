ТЕЛЕКРИТИКА

Брайан Крэнстон высмеял в Twitter Дональда Трампа

Общество

Американский актер и режиссер Брайан Крэнстон («Во все тяжкие», «Электрически сны Филиппа К. Дика») высмеял 45-го президента США, который, как известно, испытывает слабость к общению с американским народом посредством социальной сети Twitter.


Пост с шутливым комментарием Крэнстона появился на страничке актера вчера и успел собрать 5 тысяч лайков.

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«Хорошие новости – только что сообщалось, что в 2017 году наблюдалась нулевая смертность в коммерческой авиации. Это был самый лучший и самый безопасный год!» – пишет Дональд Трамп на своей страничке @realDonaldTrump.

Брайан Крэнстон откликнулся следующей записью: «Спасибо Дональду Трампу за то, что предотвратил катастрофы на американских коммерческих авиалиниях в 2017 году. Вам не составило бы труда в 2018 году направить ваши способности на предотвращение пожаров и ураганов?»

Напомним, что Брайан Крэнстон в ноябре прошлого года поддержал актера Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

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