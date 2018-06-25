«Борьба с терроризмом и свобода слова не должны быть взаимоисключающими задачами»

В Варшаве с 10 по 21 сентября проходит конференция Human Dimension Implementation Meeting, организованная ОБСЕ. «Телекритика» законспектировала основные тезисы выступления представителя офиса по свободе СМИ Арлема Дезира и приводит их ниже.
Основные тезисы спикера касались отсутствия подвижек в расследовании резонансных убийств журналистов и необходимости баланса в регулировании интернета.
«Необходимо расследовать гибель Дафны Каруаны Галиции, зверски убитой на Мальте (сын журналистки, Мэтью Каруана Галиция, также присутствовал на конференции в качестве одного из спикеров – прим. ред.), а также словацкого журналиста Яна Кучака. Нам также небезразлична гибель россиянина Максима Бородина, который таинственным образом выпал из окна. (Бородин занимался расследованием о российских солдатах в Сирии – ред.) Роб Хиассен и Джон Макнамара были убиты в своем офисе Capital Gazette в Индианаполисе. [Музыкальный журналист] Захари Стонер был застрелен в Чикаго», – начал свое выступление Дезир.
«Есть также ряд журналистов, которые получили ранения при выполнении своей работы. Оливера Лакич была ранена в ногу в Черногории. Владимир Ковачевич был жестоко избит в Боснии и Герцеговине всего несколько дней назад (27 августа – прим. ред.) Другие журналисты нуждаются в постоянной защите полиции. Само собой, наибольшей опасности подвергаются журналисты-расследователи. Сейчас эта профессия становится рискованной даже в тех местах, которые раньше считались безопасными. В Нидерландах известные СМИ, которые освещают организованную преступность, подвергались нападению. В Германии экстремисты с печально известным лозунгом «Лживая пресса» напали на журналистов во время демонстрации против мигрантов. Очень часто таким нападениям подвергаются женщины».
«Безнаказанность убийц журналистов – это позор. Почти год длится расследование по делу об убийстве Галиции, и заказчики до сих пор свободны. Это касается и убийства Яна Кучака. В прошлом году офис ОБСЕ завершил анализ убийств журналистов начиная с 1992 года. Мы знаем, что лишь в 2 случаях из 10 убийцы были привлечены к ответственности. Бороться с такими преступниками необходимо также, как и с террористами», – резюмировал Дезир.
«Необходима и юридическая безопасность журналистов. Недопустимо, чтобы такое количество людей находилось в тюрьмах за свою работу. Более 150 журналистов в регионе ОБСЕ на данный момент пребывают в заключении. В основном это Турция, Азербайджан и Центральная Азия, но также и Россия. В РФ, в частности, пребывает Олег Сенцов – он режиссер, а не журналист, но тем не менее. Журналисты не должны сидеть в тюрьме – иначе в тюрьме будут сидеть демократия и свобода. Нельзя заставлять их замолчать с помощью фальшивых обвинений в терроризме».
«Журналисты не должны сидеть в тюрьме – иначе в тюрьме будут сидеть демократия и свобода»
«В то же время мы наблюдаем за ростом информационных манипуляций – в частности, фейковых новостей, которые распространяются политическими организациями или троллями, спонсируемыми государством. Профессиональные журналисты становятся одними из главных жертв таких манипуляций», – высказал обеспокоенность представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
«Экономическое положение органов СМИ в современном мире является тревожным. Технологизация приводит к серьезным последствиям для [традиционной] печати. Разумеется, с одной стороны она позволяет расширять охват аудитории, но в то же время является серьезной угрозой для журналистов, поскольку доходы концентрируются вокруг интернет-платформ и социальных сетей. Это означает, что у расследовательской журналистики и местных новостей становится меньше возможностей.
В ряде стран, включая Данию и Норвегию, осуществляется активная государственная поддержка СМИ: там понимают, что присутствие журналистов повышает качество местной и национальной демократической системы. Но гораздо чаще теневая поддержка адресуется СМИ, поддерживающим действующее правительство, что существенно ограничивает плюрализм мнений», – считает Дезир.
«Для эффективной работы офиса ОБСЕ особую роль играют полевые миссии, особенно на Западных Балканах и в Центральной Азии, где мы вырабатываем новые подходы в оказании помощи и юридическом консультировании местных парламентов для вырабатывания новой нормативной базы, поддержки советов по печати и т.д. Особое внимание при этом уделяется повышению грамотности СМИ и населения, у которого необходимо стимулировать критической мышление для борьбы с фейковыми новостями, а не вводить цензуру. В регионе ОБСЕ около 1 млрд жителей. И необходимо всячески подчеркивать, что нет противоречия между защитой этих людей от терроризма и обеспечением свободы слова и печати. Мы готовы помогать государствам в обеспечении таких свобод – в том числе и при решении вопросов государственной безопасности», – подвел итог представитель ОБСЕ.
В коллаже использовано фото: OSCE/Piotr Dziubak