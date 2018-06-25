«Борьба с терроризмом и свобода слова не должны быть взаимоисключающими задачами»

«Экономическое положение органов СМИ в современном мире является тревожным. Технологизация приводит к серьезным последствиям для [традиционной] печати. Разумеется, с одной стороны она позволяет расширять охват аудитории, но в то же время является серьезной угрозой для журналистов, поскольку доходы концентрируются вокруг интернет-платформ и социальных сетей. Это означает, что у расследовательской журналистики и местных новостей становится меньше возможностей.

В ряде стран, включая Данию и Норвегию, осуществляется активная государственная поддержка СМИ: там понимают, что присутствие журналистов повышает качество местной и национальной демократической системы. Но гораздо чаще теневая поддержка адресуется СМИ, поддерживающим действующее правительство, что существенно ограничивает плюрализм мнений», – считает Дезир.