Борьба Facebook с фейками вызвала обратный эффект

Facebook отказывается от специальных пометок для фейковых новостей – Disputed («Оспаривается»).
Компания заметила, что красные флажки привели лишь к обратному эффекту. Посколькуони привлекали внимание пользователей, что приносило публикациям с сомнительным содержанием больше лайков и репостов.
Теперь соцсеть будет придерживаться стратегии так называемых «похожих публикаций»: при попытке репоста ложной информации алгоритм Facebook предложит пользователю прочитать проверенные источники.
"Мы обнаружили, что когда показываем связанные статьи рядом с ложной новостью, это приводит к меньшему количеству реакций пользователей, чем когда показан красный флажок", – говорят в компании, призывая пользователей присылать свои рекомендации для борьбы с фейками.
Напомним, Facebook начал помечать фейковые новости отметкой Disputed («Оспаривается») в марте. Процедура признания новости ложной выглядела так: пользователи жаловались на публикацию, указывая, что в ней находится неправдивая информация; после этого Facebook отправляет эти данные сторонним организациям, специализирующимся на проверке подлинности фактов; если они определили, что новость является фейковой, то на публикации появляется отметка «Оспаривается».
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