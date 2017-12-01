Борьба Facebook с фейками вызвала обратный эффект

Теперь соцсеть будет придерживаться стратегии так называемых «похожих публикаций»: при попытке репоста ложной информации алгоритм Facebook предложит пользователю прочитать проверенные источники.

"Мы обнаружили, что когда показываем связанные статьи рядом с ложной новостью, это приводит к меньшему количеству реакций пользователей, чем когда показан красный флажок", – говорят в компании, призывая пользователей присылать свои рекомендации для борьбы с фейками.

Напомним, Facebook начал помечать фейковые новости отметкой Disputed («Оспаривается») в марте. Процедура признания новости ложной выглядела так: пользователи жаловались на публикацию, указывая, что в ней находится неправдивая информация; после этого Facebook отправляет эти данные сторонним организациям, специализирующимся на проверке подлинности фактов; если они определили, что новость является фейковой, то на публикации появляется отметка «Оспаривается».

Фото: Flickr.com / Andrew Feinberg