ТЕЛЕКРИТИКА

Больше всего в Wikipedia в октябре украинцев интересовали «Танці з зірками», актер Марьянов и Каталония

Общество

Украинцы в прошлом месяце больше всего читали в онлайн-энциклопедии Wikipedia о шоу «Танці з зірками», об умершем российском актере Дмитрие Марьянове и Каталонии. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского исследования Kantar TNS CMeter.

Как отмечают аналитики, октябрь оказался довольно киношным для украинского читателя Wikipedia – каждая третья статья рейтинге связана с кинематографом. Так, например, на седьмом месте находится фильм «Изгой-один. Звездные войны: Истории», две позиции ему уступили «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (9-е). А первый фильм «Бегущий по лезвию» (13-я позиция) в октябре был более популярен, чем его продолжение «Бегущий по лезвию 2049» (22-я). Украинское фэнтези «Сторожевая застава» – на 23-м месте.

Не обошли вниманием украинцы и выдвижение российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак в президенты России – статья о ней на 21-м месте.

В целом же полный топ-30 выглядит следующим образом:

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Напомним, в начале года премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти принять меры по реализации предложений общественности, направленных на развитие украиноязычного раздела «Википедии».

Заглавное фото: Пресс-служба «1+1»

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