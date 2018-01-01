Больше не вторая: Мишель Обама выпустит мемуары в ноябре

«Написание "Становления" (Becoming) было очень личным опытом, – отметила Мишель. – Это позволило мне в первый раз честно задуматься о неожиданной траектории моей жизни. В этой книге я рассказываю о своих корнях и о том, как маленькая девочка из южной части Чикаго нашла свой голос и воспитала силу, чтобы использовать ее, наделить ею других. Надеюсь, мое путешествие вдохновит читателей на то, чтобы найти мужество стать тем, кем они стремятся быть. Я не могу дождаться, чтобы поделиться своей историей».

Она и ее муж, бывший президент США Барак Обама, в прошлом году подписали соглашение с Penguin Random House для издания своих книг. Сумма сделки составляет 30 миллионов долларов.

Воспоминания бывших первых леди обычно хорошо продаются. К примеру, «Говоря от сердца» Лоры Буш и «Живая история» Хиллари Родхэм Клинтон были встречены публикой очень позитивно. Ожидается, что мемуары Мишель Обамы станут крупным коммерческим и культурным событием. Ею восхищаются во всем мире, и она еще никогда не рассказывала свою историю. Ее единственной книгой до этого была работа по садоводству American Grown.