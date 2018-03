Больше не вторая: Мишель Обама выпустит мемуары в ноябре

Don’t think I’m just his little wife – как бы говорит нам Мишель Обама словами из самой безупречной песни Бейонсе. Мемуары единственной чернокожей первой леди США выходят в ноябре.

О том, что книга под названием «Становление» выйдет 13 ноября 2018 года, написала сама Мишель Обама в воскресенье в Twitter. Фото: Twitter «Написание "Становления" (Becoming) было очень личным опытом, – отметила Мишель. – Это позволило мне в первый раз честно задуматься о неожиданной траектории моей жизни. В этой книге я рассказываю о своих корнях и о том, как маленькая девочка из южной части Чикаго нашла свой голос и воспитала силу, чтобы использовать ее, наделить ею других. Надеюсь, мое путешествие вдохновит читателей на то, чтобы найти мужество стать тем, кем они стремятся быть. Я не могу дождаться, чтобы поделиться своей историей». Она и ее муж, бывший президент США Барак Обама, в прошлом году подписали соглашение с Penguin Random House для издания своих книг. Сумма сделки составляет 30 миллионов долларов. Воспоминания бывших первых леди обычно хорошо продаются. К примеру, «Говоря от сердца» Лоры Буш и «Живая история» Хиллари Родхэм Клинтон были встречены публикой очень позитивно. Ожидается, что мемуары Мишель Обамы станут крупным коммерческим и культурным событием. Ею восхищаются во всем мире, и она еще никогда не рассказывала свою историю. Ее единственной книгой до этого была работа по садоводству American Grown. Культура 8 дней назад «Черная Пантера» и компания: почему 2018-й – год афрофутуризма Книга будет издана одновременно на 24 языках, от шведского до арабского, и Мишель Обама рассчитывает на продвижение «Становления» в США и за рубежом. Она также лично запишет аудиоверсию. «В качестве первой леди Соединенных Штатов Америки – она (Обама. – Ред.) первая афроамериканка, которой досталась эта роль, – она помогла создать самый гостеприимный Белый дом в истории, а также зарекомендовала себя как защитницу женщин и девочек в США и во всем мире», – говорят представители Crown Publishing Group. Барак Обама, написавший бестселлеры «Мечты моего отца» (Dreams from My Father) и «Дерзость надежды» (The Audacity of Hope), еще не запланировал выход своих мемуаров.