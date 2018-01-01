ТЕЛЕКРИТИКА

Болгарский детектив: кто убил Викторию Маринову?

Общество

7 октября 2018 года на севере Болгарии в городе Русе местный житель обнаружил тело 30-летней журналистки Виктории Мариновой. Экспертиза установила, что смерть женщины наступила от удушения и травм головы. Вскоре министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов (не родственник Виктории) объявил, что перед смертью она была изнасилована.


Виктория Маринова работала административным директором на региональном телеканале TVN и вела авторскую передачу «Детектор». Последней темой ее журналистского расследования стал GPGate – скандал вокруг хищения средств, выделенных из фондов Европейского Союза на строительство объектов инфраструктуры в Болгарии. Интересно, что TVN был одним из немногих каналов, освещавших этот скандал. Полиция пока не спешит связывать убийство Виктории Мариновой с ее профессиональной деятельностью, но проверяет и эту версию.

Напомним, по данным Национального союза журналистов Украины, за сентябрь 2018 года в нашей стране произошло семь инцидентов с применением силы против журналистов. В шести случаях жертвами насилия стали женщины.

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