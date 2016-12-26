Боевики передадут Савченко пленную журналистку из Ивано-Франковска

Главари террористических «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий хотят передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных женщин, одна из которых журналист из Ивано-Франковска. Соответствующее их совместное заявление опубликовано на сайте луганских сепаратистов.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан", - говорится в нем.

Кроме того, в своем заявлении главари боевиков заступились за Савченко: "Попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Верховной Рады Надежды Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей".

Как сообщила «Украинской правде» официальный представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко, в группе приветствуют освобождение любого украинца из плена. "Если передача украинской стороной 15 тех, кого просили в ОРДЛО, среди которых есть 6 женщин, способствует освобождению и разблокированию этого процесса, мы счастливы", - сказала она.

По словам Геращенко, на Минской подгруппе давно обсуждалась судьба этих женщин. "Одна из них работает в медиа, а вторая - в одном из государственных институтов. Видимо, поэтому они были задержаны. Но мы счастливы, что они обе дома будут встречать Новый год", - добавила нардеп.

Напомним, Надежда Савченко не входит в официальную группу переговорщиков в Минском процессе. Онавстретилась с главарями боевиков в Минске 7 декабря.

21 июня сепаратисты заявили о задержании украинской журналистки Ольги Сворак по подозрению в шпионаже. Боевики выложили в Сеть видео, на котором она признается в этом.