Боевики отпустили дядю PR-директора Джамалы

Всемирно известный ученый-религиовед, преподаватель Игорь Козловский (дядя PR-директора Джамалы Дениса Козловского), которого «ДНР» обвиняла в шпионаже, теперь на свободе. Это произошло в рамках обмена пленными между украинской стороной и боевиками по формуле 233 на 73.

Каналу «112 Украина» ученый рассказал, что планирует продолжать заниматься научной и преподавательской деятельностью, в том числе участвовать в международных проектах. И допускает, что когда-нибудь ему удастся снова преподавать в Донецке.

Вместе с Игорем Козловским из плена освобождены также 40 гражданских лиц, среди которых, в частности, блогеры и фанаты луганского футбольного клуба «Заря», и 32 военных.

В подвалах, где содержались заложники, на Донбассе после его освобождения и возвращения украинские власти собираются создать музей оккупации. "Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса", – также пообещал президент Петр Порошенко, встречавший бывших пленных в Харькове.

Напомним, боевики задержали Игоря Козловского, который тогда преподавал в одном из донецких вузов, в конце января 2016 года. Оккупированный Донецк он не покинул из-за парализованного сына. По мнению его супруги, причиной ареста стала переписка ученого в Facebook. Уже в мае 2017-го боевики осудили его на два года и восемь месяцев заключения.

Работы Козловского переведены на многие языки, он удостоен множества наград и орденов. Многие политики, общественные деятели и активисты выступали с требованием его освобождения.

Фото: Facebook-страница Джамалы