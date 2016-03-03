Боевики отпустили двух пленных украинок, среди которых журналистка Сворак

Боевики «ДНР» передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух заложниц - Анжелику Преснякову и журналистку Ольгу Сворак, сообщает Hromadske.ua.

По словам Рубана, процедура прошла между оккупированными Донецком и Макеевкой. "Состояние здоровья обеих женщин нормальное. Их не пытали, не насиловали, но понятно, что это был не курорт", - отметил он.

Как рассказал заместитель министра обороны Василий Будик, дальше женщин передадут Службе безопасности, неподалеку Майорска Донецкой области, откуда их доставят в Краматорск.

Напомним, Ольга Сворак - журналист из ивано-Франковска. 21 июня сепаратисты заявили о ее задержании по подозрению в шпионаже и выложили в Сеть видео, на котором она признается в этом.

Анжелика Преснякова - бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области. Также она работала судьей в Новоазовске. Попала в плен 29 мая.

Вчера, 26 декабря, главари террористических «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сделали совместное заявление о том, что хотят передать народному депутату Надежде Савченко Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову.

В марте боевики освободили из плена украинскую журналистку Марию Варфоломееву:

Фото: сайт сепаратистов