Боевики «ДНР» удерживают журналиста Асеева в тюрьме Донецка

Донецкий журналист Станислав Асеев находится в тюрьме Донецка. Как написала в своем Facebook первый вице-спикер парламента, представительница Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, об этом боевики сообщили во время скайп-конференции подгруппы вчера, 31 июля.

"Сегодня официально подтвердили содержание в тюрьме Донецкая журналиста Станислава Асеева. <...> Мы обратили внимание координатора на заявления спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием немедленного освобождения Асеева, также обратились к российским представителям немедленно оказать содействие в освобождении журналиста, учитывая, в том числе и позицию ОБСЕ, их призыв", – сказала она.