Блокчейн поможет бороться с цензурой, но не с фейк-ньюз

Автор издания journalism.co.uk Марсела Кунова (Marcela Kunova) пишет о том, что благодаря новым способам использования технологии блокчейн в журналистике, авторы смогут «обходить цензуру властей» и сообщать «неудобную правду». Однако Кунова предостерегает: отсутствие должного фактчекинга может перенести нас на новый уровень дезинформации.
Сегодня редко встретишь человека, понимающего, что такое блокчейн – многие считают, что это синонимом к слову «биткоин». Однако возможности, предлагаемые технологией, выходят за рамки криптовалютности.
Как поясняет автор материала на Journalism.co.uk, блокчейн, по сути, является децентрализованной базой данных, где ничто не может быть добавлено или изменено без согласия всех участников.
Кунова приводит в пример некоммерческий фонд Publiq, который активно применяет блокчейн-технологию для создания некой новой децентрализованной среды, где можно будет публиковать различный контент. Цель фонда – предоставить авторам полную свободу публиковать контент, а также в перспективе монетизировать его, сохраняя при этом авторские права на материалы.
Кристиан де Вартаван, консультант и посол фонда Publiq, сравнивает принцип блокчейна со старинной технологией шифрования, где ни один добавленный элемент нельзя убрать или изменить.
Что это значит для медиа? Это значит, что в загруженный в сеть материал нельзя будет вносить никаких изменений, в том числе правок, после публикации.
Другой не менее важной особенностью технологии блокчейн является то, что контент хранится на так называемых децентрализованных накопителях, а не на одном вебсайте, который с легкостью могут атаковать хакеры.
В системе также есть данные обо всех участниках блокчейна. В Publiq уверены, что технология повысит прозрачность публикуемого контента, и авторы будут думать прежде, чем загружать в сеть фейковые новости, ведь материалы сохранятся в базе навсегда.
Платформа также предлагает собственную условную единицу, похожую на криптовалюты, – PBQ. Она будет создана для того, чтобы все участники системы могли разделить между собой доходы от рекламы.
Но, как и у любой новой технологии, у блокчейна есть свои недостатки. Как утверждает Марсела Кунова, камнем преткновения может стать человеческий фактор. Например, читатели попросту перестанут проверять материалы на достоверность. Как показывают многочесленные исследования, сегодня люди склонны верить фейковым новостям больше, чем другим. В то же время более половины пользователей соцсетей любят шерить контент, который они даже не читали.