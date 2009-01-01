Блокчейн поможет бороться с цензурой, но не с фейк-ньюз

Сегодня редко встретишь человека, понимающего, что такое блокчейн – многие считают, что это синонимом к слову «биткоин». Однако возможности, предлагаемые технологией, выходят за рамки криптовалютности.

Как поясняет автор материала на Journalism.co.uk, блокчейн, по сути, является децентрализованной базой данных, где ничто не может быть добавлено или изменено без согласия всех участников.

Кунова приводит в пример некоммерческий фонд Publiq, который активно применяет блокчейн-технологию для создания некой новой децентрализованной среды, где можно будет публиковать различный контент. Цель фонда – предоставить авторам полную свободу публиковать контент, а также в перспективе монетизировать его, сохраняя при этом авторские права на материалы.

Кристиан де Вартаван, консультант и посол фонда Publiq, сравнивает принцип блокчейна со старинной технологией шифрования, где ни один добавленный элемент нельзя убрать или изменить.